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Tekirdağ Yardımseverler Derneği kermesi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:51
Tekirdağ Yardımseverler Derneği kermesi
Tekirdağ Yardımseverler Derneği kermesi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Yardımseverler Derneği tarafından Süleymanpaşa ilçesinde düzenlediği "Kermes" etkinliğine katıldı.
Kapalı otopark üstünde düzenlenen Kermese Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, eşi Gülseren Albayrak ile katıldı. Dernek Başkanı Neslihan Gürcanlar, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Başkan Albayrak, yardımlaşmanın önemine değinerek kermesin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin halkın birbirine yakınlaşmasında, birlik ve beraberliğin devam ettirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Albayrak, açılış töreninin ardından stantları gezerek kermese destek verdi.
(HLD-MEF-Y)

03.05.2017 16:59:08 TSI
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