Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
(Fotoğraflı)
Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas'ta yaşamını yitiren 87 yaşındaki Kore Gazisi Turan Nayır'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Kore Savaşı'na 1952'de 3'üncü Kafile 3'üncü Sıhhiye Bölüğü'nde fiilen katılan 87 yaşındaki Kore gazisi Turan Nayır tedavi gördüğü hastanede yaşamını
yitirdi. Alzheimer ve felç olan Gazi Nayır için bugün Ulu Cami'de öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Gazinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Muharip Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(UY-Y-)
03.05.2017 17:04:25 TSI
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