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Erzurum'un teşvik payı yüzde 75'e çıktı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:56
Erzurum'un teşvik payı yüzde 75'e çıktı


ERZURUM (İHA) - Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin yer aldığı KUDAKA istatistik Bölgesinde bu yılın mart ayında 12, 2017'nin ocak-mart ayları diliminde 29, 2001-2017 yılları arasında ise 593 yatırım teşvik belgesi aldı. Erzurum'un bölge toplamındaki teşvikli yatırım payı mart ayında yüzde 75, yılın üç ayında yüzde 55,17, 2001-2017 döneminde ise yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.
EKONOMİ BAKANLIĞI VERİLERİ
KUDAKA istatistik Bölgesinde mart ayında 1 bölgesel, 11 genel ölçekte 12 yatırım teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlar için bir milyon, genel yatırımlar için de 44 milyon, toplam 45 milyon TL tutarında harcama gerçekleşti. Bölgesel yatırımlarda 8, genel yatırımlarda ise 6, toplam 14 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu.
KUDAKA BÖLGESİ YATIRIMLARI
Bölgede, bu yılın ilk üç ayı içinde 29 yatırım teşvik belgesi aldı. Bu yatırımların 6'sını bölgesel, 23'ünü ise genel ölçekli yatırımlar oluşturdu. Bölgesel yatırımlar için 73 milyonluk harcamanın yapıldığı bölgede teşvikli genel yatırımlara 106 milyonluk harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlar istihdam hacmi 97, genel yatırımlar istihdam kapasitesi ise 81 kişi olarak açıklandı.
16 YILLIK SÜREÇ VE KUDAKA BÖLGESİ
KUDAKA istatistik Bölgesi 2001-2017 yılları kapsamında 150 bölgesel, 441 genel, toplam 593 teşvikli yatırım aldı. Bölgesel yatırımlar için 1.7 milyar, genel yatırımlar için 3.8 milyar, toplam 7.0 milyarlık harcama gerçekleştirildi. Bölgesel teşvikli yatırımlarda 5 bin 392, genel teşvikli yatırımlarda ise 6 bin 295 kişi iş edindi.
(ERZ-AT-Y)

03.05.2017 17:04:47 TSI
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