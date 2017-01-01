Koyulhisar'da trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Mehmet Arısal
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Cafer Şahin (55) yönetimindeki 60 TG 323 plakalı kamyonet, D-100 karayolu Yukarı Kale mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yol ortasında buluna refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan Şahin Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(UY-Y-)
03.05.2017 17:09:47 TSI
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