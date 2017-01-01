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Tarihi bir eğitim kurumu olacak



(Fotoğraflı)



Sedef Topçu

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde bulunan eski İlçe Özel İdaresi'ne ait taş binanın restorasyonu yapılıp, eğitim merkezi olarak kullanılması planlanıyor.

Taş binanın Bayramiç'in önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ihale süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Turan, "Daha öncesinde ilçemizde Mehmet Akif Ersoy'un evinin ve babasının görev yaptığı cami olan Köprübaşı Camisi ile Bayramiç Belediye Başkanlık binasının restorasyon işlemlerini gerçekleştirdik. İlçemizin önemli tarihi binalarından olan taş binanın restorasyon çalışmalarının ihalesi de geçtiğimiz günlerde yapıldı. Şu anda komisyon kararı bekleniyor. Bina yapı itibariyle iki katlı tuğla kâğir yapı olup 19-20.YY tarzındadır. Burada ki amacımız restorasyon çalışmalarını tamamladıktan sonra ilçemize yakışır tarihi dokuyu bozmadan bir eğitim merkezi inşa etmektir" dedi.

Eğitim merkezi hakkında bilgi veren Turan, "Yapılması planlanan eğitim merkezi içerisinde öğretmenler odası, yemekhane, spor salonu, kütüphane, kış bahçesi olacak. Toplam inşaat alanı 359.40 m2. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber tarihi bir eğitim kurumu olacak. Projenin ilçemize hayırlı olmasını dilerim. Eğitim alanında Çanakkalemize yakışır yatırımlara, yeni projelerle devam edeceğiz" dedi.

(GD)



03.05.2017 17:11:28 TSI

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