Erzincan'da yakalanan 90 mülteci serbest bırakıldı
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Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da yakalanan Afganistan uyruklu 90 mülteci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan - Refahiye Karayolunun 46. kilometresinde Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki şahısların pasaportlarının olmadığı tespit edilmesi üzerine Afganistan uyruklu 90 mülteci, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince minibüslerle Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirilerek, kayıt altına alındı.
Otobüs sürücüsü E.T. ise sahte evrak ve insan kaçakçılığı suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taliban zulmü ve işsizlik nedeniyle ülkelerinden kaçtıklarını belirten mülteciler, Türkiye'ye çalışmak için geldiklerini söylediler. Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kayıt işlemleri yapılan mültecilerin daha sonra kontrol şartı ile serbest bırakılacağı öğrenildi.
(AA-AA-Y)
03.05.2017 17:11:40 TSI
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