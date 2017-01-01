ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KKDGC Başkanı Daşdelen'in Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:03
KKDGC Başkanı Daşdelen'in Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

KARS (İHA) - Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, Dünya Basın Özgürlüğü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Daşdelen mesajında, Basın mensuplarının dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, ülkemizde ve ilimizde de toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda araştırma, bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma hizmetini yerine getirdiğini belirtti.
Bu önemli görevi yerine getiren basın mensuplarının çalışmalarını özgürce yapabilmesinde basın özgürlüğünün büyük önemi olduğuna dikkati çeken Daşdelen, şunları kaydetti: "Basın ve yayın özgürlüğü, demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Basın kuruluşları, kitlelerin kamu yaşamına etkin katılımının önemli bir aracı olma niteliğini taşımasının yanı sıra farklı görüşlerin sesini duyurmasına da imkân sunmaktadır. Böylelikle toplumun düşünmeye ve araştırmaya sevk edilerek, doğru sonuçlara ulaşması sağlanmaktadır. Basın özgürlüğünün bulunmadığı bir ülkede düşüncenin özgürlüğünden söz edilemeyeceği açıktır. Bu nedenle basın özgürlüğü, ülkemizde yasalarla güvence altına alınmıştır. Hukuka, meslek ahlak ve ilkelerine uygun olarak tarafsız bir biçimde kullanılmasını temenni ettiğim bu özgürlüğün, sonsuza kadar sürmesi dileğiyle, yerel-ulusal tüm basın kuruluşlarımızın "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü" kutlar, değerli basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar dilerim."
(IÇ-Y)

03.05.2017 17:11:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sarıkamış'ta &quot;Şehitler Diyarını Temiz Tutalım&quot; temizlik kampanyası
YEREL

SARIKAMIŞ'TA "ŞEHİTLER DİYARINI TEMİZ TUTALIM" TEMİZLİK KAMPANYASI
Vatandaşlara Akbaba atış ve tatbikat bölgesi uyarısı
YEREL

VATANDAŞLARA AKBABA ATIŞ VE TATBİKAT BÖLGESİ UYARISI
Başkan Karaçanta'nın Türkçülük Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN KARAÇANTA'NIN TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJI
Kars'taki darbeci askerler hakim karşısında
YEREL

KARS'TAKİ DARBECİ ASKERLER HAKİM KARŞISINDA

Sarıkamış'ta &quot;Şehitler Diyarını Temiz Tutalım&quot; kampanyası
YEREL

SARIKAMIŞ'TA "ŞEHİTLER DİYARINI TEMİZ TUTALIM" KAMPANYASI
Kars Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarına başladı
YEREL

KARS BELEDİYESİ YOL VE KALDIRIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

SARIKAMIŞ'TA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Digor'da hayvan hırsızlığı
YEREL

DİGOR'DA HAYVAN HIRSIZLIĞI
Kars'ta top mermisi bulundu
YEREL

KARS'TA TOP MERMİSİ BULUNDU
Kars Şehir Stadının yapımı yılan hikayesine döndü
YEREL

KARS ŞEHİR STADININ YAPIMI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Kars'taki darbeci askerler hakim karşısına çıkıyor
YEREL

KARS'TAKİ DARBECİ ASKERLER HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR
Dereiçi'nde bulunan tabyalar çöplüğe döndü
YEREL

DEREİÇİ'NDE BULUNAN TABYALAR ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
Başkan Muharrem Yıldız, Karslıları Kars36 Spor, Sarıkamış Belediye Spor maçına davet etti
YEREL

BAŞKAN MUHARREM YILDIZ, KARSLILARI KARS36 SPOR, SARIKAMIŞ BELEDİYE SPOR MAÇINA DAVET ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...