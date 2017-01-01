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KKDGC Başkanı Daşdelen'in Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı



KARS (İHA) - Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, Dünya Basın Özgürlüğü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Daşdelen mesajında, Basın mensuplarının dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, ülkemizde ve ilimizde de toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda araştırma, bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma hizmetini yerine getirdiğini belirtti.

Bu önemli görevi yerine getiren basın mensuplarının çalışmalarını özgürce yapabilmesinde basın özgürlüğünün büyük önemi olduğuna dikkati çeken Daşdelen, şunları kaydetti: "Basın ve yayın özgürlüğü, demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Basın kuruluşları, kitlelerin kamu yaşamına etkin katılımının önemli bir aracı olma niteliğini taşımasının yanı sıra farklı görüşlerin sesini duyurmasına da imkân sunmaktadır. Böylelikle toplumun düşünmeye ve araştırmaya sevk edilerek, doğru sonuçlara ulaşması sağlanmaktadır. Basın özgürlüğünün bulunmadığı bir ülkede düşüncenin özgürlüğünden söz edilemeyeceği açıktır. Bu nedenle basın özgürlüğü, ülkemizde yasalarla güvence altına alınmıştır. Hukuka, meslek ahlak ve ilkelerine uygun olarak tarafsız bir biçimde kullanılmasını temenni ettiğim bu özgürlüğün, sonsuza kadar sürmesi dileğiyle, yerel-ulusal tüm basın kuruluşlarımızın "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü" kutlar, değerli basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar dilerim."

(IÇ-Y)



03.05.2017 17:11:57 TSI

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