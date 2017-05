YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. NEÜ'de yüzlerce fidan toprakla buluştu

KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Köyceğiz Külliyesi'nde Konya Orman Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen "4. Geleneksel Ağaçlandırma Bayramı"nda yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Açılış programında kürsüye gelen Konya Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey, erozyonla mücadeleyi vatani bir görev olarak gördüklerini ifade etti. Karacabey, "Bu vatan toprakları aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, onların canları pahasına bize emanet ettikleri aziz topraklardır. Bu toprakların erozyonla yok olmasını önlemek o yüzden vatani bir görev. Bu maksatla ülkemizin her yerinde olduğu gibi Konya'da da 1946 yılından bu yana çok ciddi ağaçlandırma faaliyetleri yürütülmüştür. Cumhurbaşkanımızın 2003 yılında başlattığı üniversite kampüsleri ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında da Konya'daki üniversitelerde her öğrenci için bir fidan etkinlikleri düzenledik ve 281 bin fidan toprakla buluştu. Bunun 75 bin adedi Necmettin Erbakan Üniversitemizin kampüsünde dikildi" dedi.

Geleceğe güvenle bakan üniversitenin yemyeşil bir kampüsü olması için gerekli adımları attıklarını belirten NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker öğrencilere yeşil, güzel bir kampüs teslim etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Şu anda büyümüş olan ağaçlarla beraber güzel bir yürüyüş parkuru oluştuğunu söyleyen Rektör Şeker, "Bursa'da Uludağ Üniversitesinin kampüsüne ben öğrenciyken diktiğim fidanlar bugün devasa ağaçlar haline geldi. Selçuk Üniversitesine ve Beyşehir yoluna diktiğimiz ağaçlar da bugün orman görünümünde. Bu bizleri mutlu ediyor. Bunlar hepimizin birebir insani olarak yapmak istediği ve katkıda bulunduğunda mutlu olduğu etkinlikler, elbette kutsal bir görev. 'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz' emrine uygun olarak biz her bir fidanı toprakla buluşturmak için gayret ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Şeker, üniversitenin yeşillendirilmesinde emeği geçen Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Daha sonra öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik Konya'nın geleneksel pilav ikramıyla sona erdi.

