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MÜSİAD'DAN 60 gence girişimcilik sertifikası

- MÜSİAD geleceğin girişimcilerini yetiştiriyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - MÜSİAD Erzurum, KOSGEB işbirliğiyle açılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kursunu tamamlayan yaklaşık 60 kursiyere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

MÜSİAD Erzurum toplantı salonunda gerçekleşen sertifika törenine, MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır, yönetim kurulu üyeleri, Genç MÜSİAD Başkanı Barışcan Koç ve KOSGEB Erzurum Müdürü Veysel Vural ile kuriyerler katıldı. KOSGEB'in önemli desteklerde bulunduğunu, destek verdiği girişimcilerin işlerini büyütmekle kalmayıp, istihdamın artırılmasına da büyük katkılarda bulunduklarını belirten KOSGEB Müdürü Veysel Vural, küçük ve orta ölçekli esnaflar için lokomotif görevi gören KOSGEB'in bütçesinin hükümet tarafından 2,5 kat arttırılarak adeta doping etkisi oluşturduğunu söyledi. KOSGEB'in 50 bin lira destek 100 bin liralık da faizsiz kredi desteği verdiğini belirten Vural, genç girişimcilere KOSGEB desteklerinden nasıl yararlanabileceklerini anlattı.

MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır ise, bir yıl önce KOSGEB ile düzenledikleri Girişimcilik Uygulamalı Eğitim Kursu'nda 120 kişiye sertifika verdiklerini belirterek bu yıl da ilk etapta 60 kişiye girişimcilik sertifikası verdiklerini bildirdi.

Girişimci adaylarıyla aynı zamanda tecrübelerini de paylaşan başkan Bayır, MÜSİAD bünyesinde açılan 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' ile Erzurum'da geleceğin iş adamlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Verilen eğitimlerin önemi ve içeriği hakkında bilgiler veren Başkan Bayır, "2017 yılının ilk dönem eğitimlerini başarıyla tamamlayan yaklaşık 60 genç arkadaşımıza sertifikalarını v eriyoruz. İş hayatı ve KOSGEB destekleri hakkında bilgiler verildi. İşsiz olan 120 kişiye de geçen yıl eğitim vererek KOSGEB desteklerini kullanarak iş kurabilecekleri girişimcilik belgelerini almıştılar. Bu eğitimi tamamlayan kursiyerler girişimcilik sertifikası ile KOSGEB'den 50 bin TL'ye kadar hibe destek, 50 bin TL'den sonrası için de 100 bin TL'de faizsiz kredi imkânı sağlanacak. Türkiye'de ki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu sağlamak ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek, girişimciliği artırmak, amacıyla kurulmuştur, amacımız küçük ölçekli maddi gücü olmayan kişileri iş sahibi yapmak için bu eğitimler oldukça önemlidir." dedi.

Kurslara katılan gençler ise, projelerini hayata geçirmek için eğitime katıldıklarını belirterek, "Aldığımız eğitim ve belge sayesinde kendi işimizi kurabileceğiz. Aklımızda bir takım projeler var. Kendi işimizin patronu olmak için bu eğitimler bizim için oldukça önemli. Erzurum'a yatırım yaparak işimizi kurmak için KOSGEB'in destekleri oldukça önemli. Bizde desteklerden yararlanmak istiyoruz. Bu konuda bize her türlü imkanlarını sunan MÜSİAD ve KOSGEB'e sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştular.

(ERZ-AT-Y)



03.05.2017 17:15:58 TSI

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