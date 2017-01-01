YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Toplu taşımada yolcu kapasitesi yüzde 25 arttı

Toplu taşımada yolcu kapasitesi yüzde 25 arttı



DİYARBAKIR (İHA) - Yeni aldığı otobüslerle toplu taşıma filosunu genişleten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılının ilk dört ayında yolcu kapasitesini yüzde 25 artırdı.

Daha rahat ve konforlu bir toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarını yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gidecekleri yerlere rahat bir şekilde ulaşmaları için toplu taşıma araçlarını artırıyor, kent merkezi ve kırsal ilçelerde yeni duraklar oluşturuyor, eski durakları da yeniliyor. Genişletilen ve yenilenen araç filosuyla birlikte sadece şehir merkezinde değil kırsal mahallelere de toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşıma kapasitesini yüzde 25 artırdı. 2016 yılının son dört ayında toplam taşınan yolcu sayısı 5 milyon 3534 bin 497 iken, bu rakam 2017 yılının ilk 4 ayında 6 milyon 895 bin 630'a yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha çok faydalanmasını sağlamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

(İHA-MP-Y)



03.05.2017 17:19:22 TSI

NNNN

