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Toplu taşımada yolcu kapasitesi yüzde 25 arttı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:10
Toplu taşımada yolcu kapasitesi yüzde 25 arttı

DİYARBAKIR (İHA) - Yeni aldığı otobüslerle toplu taşıma filosunu genişleten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılının ilk dört ayında yolcu kapasitesini yüzde 25 artırdı.
Daha rahat ve konforlu bir toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarını yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gidecekleri yerlere rahat bir şekilde ulaşmaları için toplu taşıma araçlarını artırıyor, kent merkezi ve kırsal ilçelerde yeni duraklar oluşturuyor, eski durakları da yeniliyor. Genişletilen ve yenilenen araç filosuyla birlikte sadece şehir merkezinde değil kırsal mahallelere de toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşıma kapasitesini yüzde 25 artırdı. 2016 yılının son dört ayında toplam taşınan yolcu sayısı 5 milyon 3534 bin 497 iken, bu rakam 2017 yılının ilk 4 ayında 6 milyon 895 bin 630'a yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha çok faydalanmasını sağlamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
(İHA-MP-Y)

03.05.2017 17:19:22 TSI
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