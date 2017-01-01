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Edirne Kent Müzesi kapılarını açıyor



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın en önemli projelerinden biri olan Edirne Kent Müzesi; Edirne'nin 1. Murat tarafından fethinin 656. yıl dönümü olan 5 Mayıs'ta kapılarını ziyarete açacak.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2015 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Edirne Belediyesinin hazırladığı, "Tarihi Değerleri ile Yaşayan ve Yaşatılan Edirne" isimli proje başarılı bulunarak, Belediyeye ait Hafızağa Konağı'nın, "Edirne Kent Müzesi" olarak düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmıştı. Bodrum dahil 3 katlı Hafızağa Konağı'nda başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Edirne halkına söz verdikleri Kent Müzesi'ni hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir kentte Kent Müzesi olmaması büyük bir eksiklikti. Açık hava müzesi konumundaki Başkent Edirne'ye 'Kent Müzesi'ni kazandırmak için harekete geçtik. Uzun çalışmalarımız doğrultusunda müzemiz tamamlandı. Müzede Edirne Kenti'nin kuruluşundan bugüne kadar tarihi, coğrafi, kültürel, sosyal, ekonomik, ticari ve turistik yapısına ilişkin gelişimi ve bu gelişim süreci içinde önem arz eden şahıslar, olaylar ve kentin kırılma dönemlerine ilişkin araştırmalar ve bu araştırmalar yoluyla tüm sergi ve sunum alanlarına yer verdik. Ayrıca müzemizde bilgi ve belgeler ile görsel objeler, eserler ve envanterler de yer aldı. Edirnelileri kendi değerleriyle yeniden buluşturacak" diye konuştu.

Gürkan, Edirne Kent Müzesi'nin 5 Mayıs Cuma Günü saat 14.30 düzenlenen törenle açılacağını söyledi.

(KU-MK-Y)



03.05.2017 17:20:54 TSI

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