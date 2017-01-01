ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne Kent Müzesi kapılarını açıyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:12
Edirne Kent Müzesi kapılarını açıyor
Edirne Kent Müzesi kapılarını açıyor

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın en önemli projelerinden biri olan Edirne Kent Müzesi; Edirne'nin 1. Murat tarafından fethinin 656. yıl dönümü olan 5 Mayıs'ta kapılarını ziyarete açacak.
Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2015 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Edirne Belediyesinin hazırladığı, "Tarihi Değerleri ile Yaşayan ve Yaşatılan Edirne" isimli proje başarılı bulunarak, Belediyeye ait Hafızağa Konağı'nın, "Edirne Kent Müzesi" olarak düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmıştı. Bodrum dahil 3 katlı Hafızağa Konağı'nda başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Edirne halkına söz verdikleri Kent Müzesi'ni hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir kentte Kent Müzesi olmaması büyük bir eksiklikti. Açık hava müzesi konumundaki Başkent Edirne'ye 'Kent Müzesi'ni kazandırmak için harekete geçtik. Uzun çalışmalarımız doğrultusunda müzemiz tamamlandı. Müzede Edirne Kenti'nin kuruluşundan bugüne kadar tarihi, coğrafi, kültürel, sosyal, ekonomik, ticari ve turistik yapısına ilişkin gelişimi ve bu gelişim süreci içinde önem arz eden şahıslar, olaylar ve kentin kırılma dönemlerine ilişkin araştırmalar ve bu araştırmalar yoluyla tüm sergi ve sunum alanlarına yer verdik. Ayrıca müzemizde bilgi ve belgeler ile görsel objeler, eserler ve envanterler de yer aldı. Edirnelileri kendi değerleriyle yeniden buluşturacak" diye konuştu.
Gürkan, Edirne Kent Müzesi'nin 5 Mayıs Cuma Günü saat 14.30 düzenlenen törenle açılacağını söyledi.
(KU-MK-Y)

03.05.2017 17:20:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
En 'ateşli' festival gün sayıyor
YEREL

EN 'ATEŞLİ' FESTİVAL GÜN SAYIYOR
Edirne'de &quot;tarihi eser&quot; operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE "TARİHİ ESER" OPERASYONU
Safra kesesinden 100 taş çıktı
YEREL

SAFRA KESESİNDEN 100 TAŞ ÇIKTI

Türkiye'nin en yaşlı spor ligi başladı
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI SPOR LİGİ BAŞLADI
3 Mayıs Türkçülük Günü'nde basın açıklaması yaptılar
YEREL

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ'NDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR
Edirne'de öğrencilerin yetenekleri taranacak
YEREL

EDİRNE'DE ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİ TARANACAK
Ünlü şef tava ciğeri dünyaya anlatacak
YEREL

ÜNLÜ ŞEF TAVA CİĞERİ DÜNYAYA ANLATACAK
&quot;Kut'ül Amare, İngilizlere karşı büyük bir zaferdir&quot;
YEREL

"KUT'ÜL AMARE, İNGİLİZLERE KARŞI BÜYÜK BİR ZAFERDİR"
Ödüllü şef Edirne tava ciğerini dünyaya tanıtacak
YEREL

ÖDÜLLÜ ŞEF EDİRNE TAVA CİĞERİNİ DÜNYAYA TANITACAK
Köy muhtarlarına arazi toplulaştırma anlatıldı
YEREL

KÖY MUHTARLARINA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ANLATILDI
Edirne mimarlık öğrencileri için &quot;açık hava amfisi&quot; olacak
YEREL

EDİRNE MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN "AÇIK HAVA AMFİSİ" OLACAK
Artan trafik soruna çözüm olacak
YEREL

ARTAN TRAFİK SORUNA ÇÖZÜM OLACAK
Sınır ötesi bisikletli turizm turu yarın başlıyor
YEREL

SINIR ÖTESİ BİSİKLETLİ TURİZM TURU YARIN BAŞLIYOR
Minik öğrencilerden doğa kampı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN DOĞA KAMPI
Edirne'nin belleği bu müzede
YEREL

EDİRNE'NİN BELLEĞİ BU MÜZEDE
Maç arasında &quot;dokuz sekizlik&quot; motivasyon
YEREL

MAÇ ARASINDA "DOKUZ SEKİZLİK" MOTİVASYON

GÜNCELLEME - Tırda 775 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL

GÜNCELLEME - TIRDA 775 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Bu yarışı &quot;en yavaş&quot; sürücü kazandı
YEREL

BU YARIŞI "EN YAVAŞ" SÜRÜCÜ KAZANDI
Definecileri elbiselerindeki toz toprak yakalattı
YEREL

DEFİNECİLERİ ELBİSELERİNDEKİ TOZ TOPRAK YAKALATTI

Başarılı sporcular ödüllendirildi
YEREL

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Edirne'de 66 kaçak ve sığınmacı yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 66 KAÇAK VE SIĞINMACI YAKALANDI

Eğitim müfettişlerinden Gürkan'a ziyaret
YEREL

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNDEN GÜRKAN'A ZİYARET
Edirne Belediyesinin güreşçisinden büyük başarı
YEREL

EDİRNE BELEDİYESİNİN GÜREŞÇİSİNDEN BÜYÜK BAŞARI
Çocuklara sanal gerçeklik gözlüğüyle trafik eğitimi
YEREL

ÇOCUKLARA SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE TRAFİK EĞİTİMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...