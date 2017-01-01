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İŞKUR'dan Söke'de mobil hizmet



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında çalışmalar tüm yurtta devam ediyor.

Tüm yurdu dolaşarak vatandaş ile mobil iletişim kurulmasını sağlamayı hedefleyen İŞKUR Otobüsü Söke'ye geldi.

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" çalışmaları kapsamında, İŞKUR'a ait bilgilendirme otobüsü Hükümet Konağı önündeki Cumhuriyet Meydanında hizmet verdi. Gün boyu ilçe merkezinde otobüsün yanına kurulan stantlarda iş veya işçi arayanlara uzman personel tarafından bilgilendirme yapıldı. İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da açılan stantları gezdi, yapılan faaliyet hakkında Söke İŞKUR Müdürü Cemil Altun'dan bilgiler aldı.

(LT-MB-Y)



03.05.2017 17:21:14 TSI

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