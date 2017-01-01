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Cizre Belediyesi 'Hayvan Pazarı Projesi' çalışmalarına başladı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Modern bir ilçe için projelerini hayata geçiren Cizre Belediyesi, 6 bin metrekare alan üzerinde "Hayvan Pazarı" inşa etmek için çalışma başlattı.

Cizre Belediyesi, İdil yolu girişi Kuştepe köyünde mezbahane binası yanında bulunan 6 bin metrekare alan üzerinde "Hayvan Pazarı" inşa etmek için çalışma başlattı. Proje aşaması tamamlanan pazar için yol açma ve temel kazısı çalışmaları başlandı. Cizre Belediyesinden yapılan açıklamada, "Hayvan pazarı 2 katlı bir bina olup 2 bin metrekare kapalı alanın zemin katında 100 büyükbaş, 150 küçükbaş kapasiteli hayvan barınağı yapılacak. Birinci katta 1000 metrekare alanda 75 büyükbaş, 230 küçükbaş kapasiteli hayvan satış pazarı yapılacak. Toplamda 2 bin metrekare beton sahası bulunan projede toplam alanın 2 bin metrekaresi yeşil alan olarak tasarlanacak. Hayvanların barınması için yapılacağı yer teras şeklinde yapılacak. Pazarlama alanı için çelik konstrüksiyondan (Çelik iskelet sistemi) yapılacaktır. Hayvanlarını getiren vatandaşlarımız için de kapalı ve açık olmak üzere dinlenme alanı yapılacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlar getireceği hayvanını satabilecek, pazarlayabilecek ve satamadığı hayvanını da tekrardan götürmesine gerek kalmadan barınma alanına bırakabilecek. Hayvanlarını getiren ve hayvan pazarına gelen vatandaşlarımın ihtiyaçlarını karşılamak için kapalı ve açık olmak üzere dinlenme alanı da yapılacak" denildi.

(AY-MP-Y)



03.05.2017 17:21:34 TSI

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