En 'ateşli' festival gün sayıyor

Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesinin organizasyonuyla her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl da adından söz ettirecek. Kakava Ateşi barış, sevgi ve hoşgörü için yanacak; baharın gelişi kentin dört bir yanında kutlanacak.

Edirne'de yaklaşık bin yıldır süren bir gelenek olan Kakava Şenlikleri, 5 Mayıs 2017 Cuma Günü saat 12.00'da Edirne Kapalı Cezaevi yanında 6. Geleneksel At Yarışlarıyla başlayacak. Program her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarayiçi'nde devam edecek. Saat 17.30'da Sarayiçi'nde protokolün karşılanmasıyla başlayacak olan program davul ve zurna eşliğinde protokolün tören alanına yürümesiyle devam edecek. Açılış konuşmaları ve birbirinden renkli sahne gösterilerinin ardından Kakava Ateşi, barış, hoşgörü ve sevgi için yanacak; yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirler, Edirneliler ile birlikte baharın gelişini kutlayacak.

Kakava Ateşi, sadece Sarayiçi'nde değil kentin dört bir yanında yanacak. 19.00'da Suni Gölet olarak da bilinen Barış Parkı'nda; saat 19.30'da Zübeyde Hanım Parkı'nda; saat 20.00'de ise Bostanpazarı'nda Kakava Şenlikleri dolayısıyla tören düzenlenecek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın katılımıyla Kakava Ateşi yakılacak. Kakava Şenlikleri nedeniyle törenlerin düzenlendiği her bir noktada ise halka pilav ikramı gerçekleştirilecek.

Program 6 Mayıs Cumartesi Günü Hıdırellez Şenlikleri'yle devam edecek. Saat 05.00 ile 06.00 saatleri arasında Sarayiçi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte Göksel Zurna ve Ekibi'nin show gösterisi katılımcılarla buluşacak, dilek ağacına dilekler bağlanacak, niyetler ve dilekler nehre atılacak. Çay ve simit ikramının ardından kutlamalar Saraçlar Caddesi'nde devam edecek. Saat 12.30'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte Edirne Belediye Bandosu'nun konseri, Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi Edirneliler ile buluşacak. Program yumurta kırma ve niyet çekilişi ile son bulacak.

03.05.2017 17:22:26 TSI

