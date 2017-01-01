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Büyükşehirden "görsel kirlilik" uyarısı



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Kentimizin gelişimine gölge düşüren tabela kirliliği ve sıvasız boyasız evler konusunda vatandaşlarımızdan biraz daha duyarlılık ve hassasiyet bekliyoruz. Bu şehir hepimizin" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bir yandan şehrin ana arterlerinde yer alan refüjler, yol kenarlarında bulunan ağaçlık alanlar, sıvasız ve boyasız binalar gibi olumsuzlukların giderilmesiyle ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir yandan da Kurtuluş Yolu üzerindeki evlerin onarılması için gece-gündüz mesai harcıyorlar.

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Özellikle sıvasız, boyasız evlerin yanında tabela kirliliği kentimizi olumsuz yönde etkilemekte, gelişimine gölge düşürmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin gelişimine gölge düşüren bu tür olumsuzluklarla her zaman mücadele ederek gelişimi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlılık ve hassasiyet bekliyoruz. Herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmadan şehrimizin tanıtımını olumsuz yönde etkileyecek tüm görsel kirlilikleri el ele vererek birlikte kaldıralım. Bu şehir hepimizin" ifadelerini kullandı.



"Kurtuluş Yolu da estetik güzellikle işleniyor"

Kurtuluş Yolu üzerinde yapılan çalışmaların da tüm hızla devam ettiğini belirten Albayrak, "Şu anda Atatürk'ün geçtiği dönemlerde dış dokusu özelliğini yitirmiş tüm binaların cephelerini iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Sıvasız boyasız evleri küçük rötuşlarla o dokuya uygun hale getiriyoruz. Proje çerçevesinde tarihi köprüler, çeşmeler, hanlar, ambarların da restore edileceği çalışmada ayrıca belirli noktalara da o günlerde yer alan namazgâhlar koyuyoruz. O dönemde işleyen han ve kahveler işler hale getirilecek. Yol güzergâhında tarlada çalışanlar ve silindirleri çeken öküzler de unutulmayacak. Mal taşıyan kervanlar ve kağnı arabaları, hanların önünde yerini alacak. Samanlıklar, hanlıklar, atlı, yaylı arabaları ve deve katarları da bu nostaljiye katkı verecek" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



03.05.2017 17:22:34 TSI

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