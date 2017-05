YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir, iş kazalarını önlemeye karşı çalışmalarını sürdürüyor

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş kazalarının önüne geçmek ve meslek hastalıklarının oluşmasını engellemek için çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, iş kazalarının yüzde 98' i, meslek hastalıklarının da tamamının önlenebilir özellikte olduğu belirtildi. Büyükşehir Belediyesinin halk hizmeti veren bir kurum olması itibarı ile çok geniş bir yelpazede farklı iş kollarında çalışmalar yürüttüğü ifade edilen açıklamada, "İş ortamlarımızda iş kazalarının önüne geçmek ve meslek hastalıkların oluşmasını engellemek için çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Ülkemizde 2012 yılından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuat açısından da çok değerli çalışmalar yapıldı. Özellikle 6331 Sayılı Yasa ve buna bağlı oluşturulan yönetmelikler ışığında belediyemizde de bu işleri daha koordineli bir şekilde yapabilir hale geldik. Şu anda kumrumuzun çalışanından üst yöneticisine kadar her kademeden katılımının sağlandığı bir İSG kurulumuz mevcut ve bu kurul marifeti ile iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları planlanmakta ve uygulanmaktadır" denildi.



"Tüm çalışanlara eğitimler verildi"

Her yıl işçi, memur, sözleşmeli kadrolarındaki tüm çalışanlar ile belediyede staj yapan tüm öğrencilere, yapacakları işler ve alınması gereken İSG önlemleri ile alakalı detaylı eğitimler verildiği kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Ayrıca tüm çalışanların sağlık muayeneleri yapılmakta, özellikle sahadaki maruziyetleri takip edebilmek için hem ortama hem de çalışana yönelik tetkikler ve ölçümler yapılmakta, buna göre önlemler geliştirilmektedir. Her iş alanında risk değerlendirme çalışması yapılmakta, belirlenen risklerin elimine edilmesi için önlemler geliştirilmektedir. Hizmet yapılarımızın İSG'ye uygun hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmakta, acil durumlara karşı kurum bir bütün olarak hazır hale getirilmeye çalışılmaktadır."

