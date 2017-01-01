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Bingöl'de 4006 Tubitak Bilim Fuarı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:18
Bingöl'de 4006 Tubitak Bilim Fuarı
Bingöl'de 4006 Tubitak Bilim Fuarı

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de açılan bilim fuarında öğrenciler projelerini sergiledi.
Bingöl Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi'nde hazırlanan "4006 Tubitak Bilim Fuarı" törenle açıldı.Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Sosyoloji ve Tarih alanında 25 proje yer aldı. Fuarı geçen Belediye Başkanı Barakazi ile Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak, öğrencilerden bilgi aldı.
Öğrencilerin yıl içerisinde öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları projeleri başarılı bulduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ise," Öğrencilerimiz tarafından her yıl düzenli olarak farklı alanlarda bilimsel projeler hazırlanarak sergileniyor. Bugün burada 25 proje sergilenmiş ve hepsi de çok başarılı. Müdürlük olarak amacımız öğrencilerimizi hayata daha kaliteli hazırlanmasını sağlamaktır"dedi.
Fuarda, öğrencilerin hazırladığı ve daha önce Malatya'da düzenlenen Bölge yarışmasında birinci olan "1 Mars, 1 Ders" projesi büyük ilgi gördü. Aynı projenin önümüzdeki hafta Ankara'da düzenlenecek olan ortaöğretim kurumları arası Türkiye finallerine katılacağı belirtildi.
(YA-HİV-Y)

03.05.2017 17:27:08 TSI
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