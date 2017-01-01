ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sosyal bilimler MYO'da Türkiye'nin 2023 vizyonu paneli

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:24
Sosyal bilimler MYO'da Türkiye'nin 2023 vizyonu paneli
Sosyal bilimler MYO'da Türkiye'nin 2023 vizyonu paneli

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü tarafından Türkiye'nin 2023 vizyonu sürecinde dış ticaret ve gümrüklerin Önemi konulu panel düzenlendi.
Panelin açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Necmettin Elmastaş, "Üniversitemiz 25.Yıl Etkinlikleri çerçevesinde Yüksekokulumuzun gerçekleştirdiği bu sosyal-kültürel etkinliklerin eğitim-öğretimin yanında öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve sektörle uyumlu bir diyalog kurabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir" dedi. Panelde konuşan Gümrük Müdürü İdris Güçlü, bölgesel sorunlardan kaynaklanan dar işlevleri olan bazı gümrüklere rağmen Türkiye'nin ihracatının arttığına dikkat çekti. Son 15 yılda gümrüklerde teknolojik alt yapı ve çalışanların eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda ciddi iyileştirmeler yapıldığına dikkat çeken İdris Güçlü, Suriye sınırına komşu olan Şanlıurfa'da bölgesel sorunlara rağmen ihracat artışının gözlendiğini, Türkiye'nin 2023 Vizyonu Sürecinde Şanlıurfa ilinin ihracatında kendisine düşen hedefi gerçekleştireceğini söyledi.
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Aziz İlgazi panelde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin 2000'li yıllarda ivme kazanan ihracatı büyüme göstererek Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 500 milyar ABD Doları tutarındaki büyük hedefe ulaşması bekleniyor. Türkiye ekonomisi dinamiklerinin Türkiye'yi dünya ekonomisinde 17 sıradan 10. Sıraya yükseltecektir" dedi. Dünya ticaretini diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslayan Aziz İlgazi, 2023 hedefinde 500 milyar doların dünya ekonomisinde yüzde 1.5 pay almak olduğuna dikkat çekti. Panelistlerden Gümrük Muayene Uzmanı Ahmet Çoban, konuşmasında gümrüklerin ülke ekonomileri için önemine dikkat çekti. İthalat ve ihracat konulu malların ülkeye girişlerinde mesleklerinin ciddiyetine ve önemine değinen Çoban, öğrencilerin bu mesleği tercih etmeleri yönünde önerilerde bulundu.
Eyyübiye Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda düzenlenen, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldığı panelin sonunda, katılımcılara Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Elmastaş tarafından günün anısına birer plaket verildi.
(AK-SD-Y)

03.05.2017 17:32:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfaspor'a mehterli destek
YEREL

ŞANLIURFASPOR'A MEHTERLİ DESTEK
Şanlıurfa için bir araya geldiler
YEREL

ŞANLIURFA İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Teselliyi &quot;Recep Tayyip Erdoğan&quot; ile buldular
YEREL

TESELLİYİ "RECEP TAYYİP ERDOĞAN" İLE BULDULAR
Harran'daki Ulu Cami restore edilecek
YEREL

HARRAN'DAKİ ULU CAMİ RESTORE EDİLECEK
&quot;Baharlık üretimlerle domates fiyatı gerileyecek&quot;
YEREL

"BAHARLIK ÜRETİMLERLE DOMATES FİYATI GERİLEYECEK"
Modern Çöp Aktarım İstasyonu hizmet vermeye devam ediyor
YEREL

MODERN ÇÖP AKTARIM İSTASYONU HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR
Viranşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali açıldı
YEREL

VİRANŞEHİR ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ AÇILDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Öğrenciler okulları için kermes açtı
YEREL

ÖĞRENCİLER OKULLARI İÇİN KERMES AÇTI
Büyükşehir Eyyübiye kampusünün yollarını yeniledi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR EYYÜBİYE KAMPUSÜNÜN YOLLARINI YENİLEDİ
Demirkol mahalle gezilerini sürdürüyor
YEREL

DEMİRKOL MAHALLE GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Harranlı Ak kadınlar Şanlıurfa birincisi, Türkiye 24'üncüsü oldu
YEREL

HARRANLI AK KADINLAR ŞANLIURFA BİRİNCİSİ, TÜRKİYE 24'ÜNCÜSÜ OLDU
Harran Üniversitesinde doktor adaylarına konferans verildi
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE DOKTOR ADAYLARINA KONFERANS VERİLDİ
Birecik 5. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı
YEREL

BİRECİK 5. GELENEKSEL KİTAP FUARI AÇILDI
Özyavuz'dan başarılı öğrencilere hediye
YEREL

ÖZYAVUZ'DAN BAŞARILI ÖĞRENCİLERE HEDİYE
Görüntülemek istediği hortuma kapıldı
YEREL

GÖRÜNTÜLEMEK İSTEDİĞİ HORTUMA KAPILDI

Suriye sınırındaki Türk bayrağının yeri değiştirildi
YEREL

SURİYE SINIRINDAKİ TÜRK BAYRAĞININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Şiir yarışmasına katılan Birecikli öğrenciler ödüllerini aldı
YEREL

ŞİİR YARIŞMASINA KATILAN BİRECİKLİ ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI
Demirkol'dan Şanlıurfaspora moral ziyareti
YEREL

DEMİRKOL'DAN ŞANLIURFASPORA MORAL ZİYARETİ
Şanlıurfaspor, çıkış peşinde
YEREL

ŞANLIURFASPOR, ÇIKIŞ PEŞİNDE
Prestij cadde çalışmalarına yeniden başlandı
YEREL

PRESTİJ CADDE ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI
Minik kaymakamın istediği park yapılacak
YEREL

MİNİK KAYMAKAMIN İSTEDİĞİ PARK YAPILACAK
Zabıta ekiplerinden internet kafelere denetleme
YEREL

ZABITA EKİPLERİNDEN İNTERNET KAFELERE DENETLEME
Ezan sesi tesellileri oldu
YEREL

EZAN SESİ TESELLİLERİ OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...