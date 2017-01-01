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Sosyal bilimler MYO'da Türkiye'nin 2023 vizyonu paneli



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü tarafından Türkiye'nin 2023 vizyonu sürecinde dış ticaret ve gümrüklerin Önemi konulu panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Necmettin Elmastaş, "Üniversitemiz 25.Yıl Etkinlikleri çerçevesinde Yüksekokulumuzun gerçekleştirdiği bu sosyal-kültürel etkinliklerin eğitim-öğretimin yanında öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve sektörle uyumlu bir diyalog kurabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir" dedi. Panelde konuşan Gümrük Müdürü İdris Güçlü, bölgesel sorunlardan kaynaklanan dar işlevleri olan bazı gümrüklere rağmen Türkiye'nin ihracatının arttığına dikkat çekti. Son 15 yılda gümrüklerde teknolojik alt yapı ve çalışanların eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda ciddi iyileştirmeler yapıldığına dikkat çeken İdris Güçlü, Suriye sınırına komşu olan Şanlıurfa'da bölgesel sorunlara rağmen ihracat artışının gözlendiğini, Türkiye'nin 2023 Vizyonu Sürecinde Şanlıurfa ilinin ihracatında kendisine düşen hedefi gerçekleştireceğini söyledi.

Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Aziz İlgazi panelde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin 2000'li yıllarda ivme kazanan ihracatı büyüme göstererek Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 500 milyar ABD Doları tutarındaki büyük hedefe ulaşması bekleniyor. Türkiye ekonomisi dinamiklerinin Türkiye'yi dünya ekonomisinde 17 sıradan 10. Sıraya yükseltecektir" dedi. Dünya ticaretini diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslayan Aziz İlgazi, 2023 hedefinde 500 milyar doların dünya ekonomisinde yüzde 1.5 pay almak olduğuna dikkat çekti. Panelistlerden Gümrük Muayene Uzmanı Ahmet Çoban, konuşmasında gümrüklerin ülke ekonomileri için önemine dikkat çekti. İthalat ve ihracat konulu malların ülkeye girişlerinde mesleklerinin ciddiyetine ve önemine değinen Çoban, öğrencilerin bu mesleği tercih etmeleri yönünde önerilerde bulundu.

Eyyübiye Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda düzenlenen, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldığı panelin sonunda, katılımcılara Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Elmastaş tarafından günün anısına birer plaket verildi.

(AK-SD-Y)



03.05.2017 17:32:43 TSI

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