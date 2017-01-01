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5. Dilek Sabancı Tiyatro Festivali 'Vanya Dayı' ile başladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:27
5. Dilek Sabancı Tiyatro Festivali 'Vanya Dayı' ile başladı
5. Dilek Sabancı Tiyatro Festivali 'Vanya Dayı' ile başladı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi ve Sabancı Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği 5. Dilek Sabancı Tiyatro Festivali, Selçuk Üniversitesi konservatuvar öğrencilerinin sahnelediği 'Vanya Dayı' ile perdelerini araladı.
Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Hacı Ömer Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, "Her yıl genç tiyatrocuları ağırlayan, yeni oyunlarla sanatseverlerle buluşan ve gelenekselleşen Dilek Sabancı Tiyatro Festivali'nin beşincisini gerçekleştiriyoruz. Bizim vakfımız için sürdürülebilir işler çok değerli. Bu festivalin de daha nice yılları olmasını dilerim. Bu tiyatro festivalimizi çok önemsiyoruz. Sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Heyecanla oyununuzu da bekliyoruz. Sabancı Vakfı olarak kültür-sanat faaliyetlerinin toplumun bütün kesimlerine ulaşmasını istiyoruz. Herkes için erişilebilir olmasını istiyoruz. Bu nedenle de kültür-sanatı desteklemek bizim önceliklerimiz arasında. Bu nedenle de Dilek Sabancı Hanım, bu konservatuvarı çok özverili bir çalışmayla hayata geçirmişti. Dünyayla bütünleşmek, sanatın ortak diliyle konuşmak ve geleneksel değerleri desteklemek için biz bu etkinliklere destek veriyoruz. Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz" dedi.

"Üniversite olarak kültür ve sanatta da iddialıyız"
Açılışta söz alan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Selçuk Üniversitesi 42. yılını yaşadığı bugünlerde kurumsal altyapısını oluşturmuş, ülkemizin köklü üniversitelerinden biridir. Üniversiteler ülkelerin gelişmelerinde motorize gücü temsil ederler, rotayı çizerler ve geleceği planlarlar. Bizler Anadolu'nun merkezinde Selçuklu mirasının göbeğinde kurulu bir üniversite olarak kendimize farklı misyonları da yükledik. Bunların başında kültür ve sanat geliyor. Ecdadımız bin yıldır bu topraklarda varlığımızı sürdürecek temelleri 1071'de atmıştı. Biz bu coğrafyada iki büyük medeniyet kurduk. Şimdi ise üçüncü büyük medeniyetin inşa edilme sürecini yaşıyoruz. Medeniyet insanlığın tarihinde ulaştığı zirvedir. Üçüncü medeniyetimizin eşiğindeyiz. Medeniyetimizi oluşturacak üç temel unsur vardır. Bilgi, inanç ve kültür-sanattır. Her alanda eğitim-öğretim hizmetini sürdüren Selçuk Üniversite olarak kültür ve sanatta da iddialıyız. Bizi iddialı kılan okullarımızdan biri de Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarımızdır. Buranın yapılmasında katkısı olan emeği geçen başta Sabancı ailesi olmak üzere geçmiş yöneticilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi bu alanda güçlü kılmıştır. Çünkü sanatı geliştirmek ve hizmet vermek için binaya ihtiyaç vardır. Burada eğitim alıp da bizi temsil eden çok önemli sanatçılarımız vardır ve olmaya da devam edecektir. Bu gelişmeler bize gurur veriyor ve mutlu ediyor. Bu alanda da geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.

Festival "Vanya Dayı" ile başladı
Açılış konuşmaların ardından, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve onur konuklarına plaket takdim edildi. Sonrasında, Selçuk Üniversitesi öğrencileri tarafından 'Vanya Dayı' isimli festivalin ilk oyunu sergilendi.
Selçuk Üniversitesi'nin açılış oyununun ardından, festival kapsamında, 5 gün boyunca her gün saat 20.00'de oyunlar tiyatroseverlere ücretsiz olarak sahnelenecek. Festivalde, Uludağ Üniversitesi 'Ayak Bacak Fabrikası', Hacettepe Üniversitesi 'İstanbul Efendisi', Anadolu Üniversitesi 'Kuşlar Meclisi' ve Çukurova Üniversitesi 'Çığ' isimli oyunları seyirciyle buluşacak.
Programa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Dilek Zerenler, Hacı Ömer Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, İdari İşler Müdürü Hilal Yöney, Eğitim Programları ve Kalıcı Eserler Sorumlusu Elif Alişoğlu Çankaya, İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, sinema yönetmenleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.
(AH-Y)

03.05.2017 17:36:16 TSI
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