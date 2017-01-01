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Aksaray'daki 1. Kitap Günlerine öğrencilerden yoğun ilgi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:29
Aksaray'daki 1. Kitap Günlerine öğrencilerden yoğun ilgi
Aksaray'daki 1. Kitap Günlerine öğrencilerden yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray'da ilk kez düzenlenen 1. Kitap Günleri fuarında 150 bin farklı kitap ve 50 ünlü yazar okuyucularıyla buluştu.
Aksaray Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanında birincisi düzenlenen Aksaray kitap günleri fuarı açıldı. 'Herkes kitap okusun diye' sloganıyla açılan fuarda, insanlara kitap okuma alışkanlığını kazandırılması hedefleniyor. Fuarın açılışına ise kendi alanında uzman ve topluma yön veren seçkin birçok ünlü yazar katıldı.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 9 gün açık kalacak fuarda 150 bin kitap okuyucularla buluşacak olması hasebiyle Aksaray'da bir ilkin daha gerçekleştiğini belirtti. Aksaray'da böylesine geniş kapsamlı fuar açıldığını duyan Aksaraylı okuyucular, fuara akın etti. Fuarda çeşitli yayın evleri stant açarak açılışa özel indirimle kitap satışını başlatırken, ünlü yazarlar da söyleşiler yaparak okuyucuları ile buluştu. Kitap Günlerinin 4'üncü gününde İbrahim Ünsal, Zekeriya Efiloğlu, Kahraman Tazeoğlu, Aksaraylı Yazar Mustafa Fırat Gül ve Ahmet Kuşsan kitaplarını imzaladı.
7 Mayıs'a kadar açık kalacak fuarda ünlü yazarların imza günü düzenleyeceği belirtildi.
(YC-AH-Y)

03.05.2017 17:38:24 TSI
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