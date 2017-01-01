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İzmit'te polis eşlerine anlamlı etkinlik



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Polis Eşleri Derneği Kocaeli Şubesinin ( PEKAY) düzenlediği etkinliğe katılarak TRT'nin sevilen dizisi Seksenler ekibiyle bir araya geldi.

Şehit polis ve gazi yakını aileleriyle üniversiteye devam eden polis yakını çocuklarına burs sağlamak üzere düzenlenen etkinliğe Seksenler dizisi senaristi ve oyuncuları da destek oldu. Sabancı Kültür Sitesi'ndeki etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun eşi Behiye Karaosmanoğlu, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün eşi Ümmühan Hülagü, Polis Eşleri Kaynaşma Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şube Başkanı Aliye Denizci ile çok sayıda polis ve aileleri katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bu anlamlı programda emeği gecen Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Emniyet Müdürümüzün eşlerini gönülden kutluyorum. Şehit ve gaziler konularında bizim söyleyeceğimiz çok söz var ama çok söze de gerek yok. Vatanımız, bayrağımız, ezanlarımız ve bugünlere gelebilmemiz uğruna canını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında görev yapan emniyet mensubu kardeşlerimizin yiğitliklerini, kahramanlıklarını, gözü pekliğini, vatan aşkını bizzat yaşayan birisiyim. Onların duruşları tarihlere sığmaz. Çanakkale'deki, Kurutuluş Savaşı'ndaki, 15 Temmuz'daki kahramanlarımız sayesinde bugün burada oturabiliyoruz. Görünmeyen kahramanlar da var biliyorum. Arkalarında destek olan hanımefendiler, eşler var. Onlara da minnettarız. Onların evlatları bizim evlatlarımız. Geçtiğimiz yıl Doğu bölgesinde görev yapan polis kardeşlerimiz için emniyet müdürlüğümüz ile ortak yaptığımız proje kapsamında çocuklarına bisiklet dağıtmıştık. Kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz ve aileleri için ne yapsak azdır" dedi.

Programa konuk olan sanatçılara da teşekkür eden Başkan Doğan, "Sanatlarıyla bizim ülkemize hizmet eden sanatçılarımız bizim başımızın tacıdır. Böyle güzel bir sorumluluk projesinde aktif rol oynadıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben bir çocuk hekimi olarak anne babalarla çok çalıştım. Evdeki, eksiklikleri, yoklukları, ebeveyn eksikliklerini yakından biliyorum. Biz çekilen eksikliklerin, yoklukların tabi ki doldurulmasının zor olduğunu biliyoruz. Ama bu tür organizasyonlarla bir nebze olsun, o yavrularımızın sahipsiz olmadığı, bir değil bir çok anne babaları olduğu, bir anlamda 80 milyonun evlatları olduğunu ifade etme fırsatını elde ediyoruz. Çok değerli bir çalışma. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Sırtınızda taş taşıyın deyin, bu uğurda, taş taşımaya razıyım. 24 dizüstü bilgisayar ihtiyacı varmış, 24 değil, 240 tane feda olsun" şeklinde konuştu.

(İG-GY-Y)



03.05.2017 17:39:58 TSI

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