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Başkan Topbaş: "Samsun çok iyi bir ivme yakalamış"

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:32
Başkan Topbaş: "Samsun çok iyi bir ivme yakalamış"
Başkan Topbaş: "Samsun çok iyi bir ivme yakalamış"
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş:
- "Samsun temiz bir kent, sahildeki düzenlemelerle birlikte halkın rahatça dolaşabileceği bir kent"
- "Bu gün AK Parti belediyelerinde gerçekten çok büyük başarılara imza atılmakta. Samsun bu ivmeyi çok iyi yakalamış"

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - AK Parti'li belediyelerin çok büyük başarılara imza attığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Samsun'un bu ivmeyi yakalayan şehirlerden biri olduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın davetlisi olarak Samsun'a geldi. Başkan Topbaş Samsun Golf Sahası, AK Parti Samsun İl Başkanlığı ve Samsun Valiliği ziyaretlerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyesine gelen Başkan Topbaş, Büyükşehir Belediyesi Galeri katında düzenlenen bir el sanatları sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Başkan Yılmaz'ın makamına geçen Topbaş, belediye yetkilileri tarafından kapıda karşılandı.

Başkan Yılmaz: "Kendilerini hep örnek aldık"
Samsun'da yaptıkları çalışmalar hakkında Kadir Topbaş'a bilgi veren Başkan Yılmaz, "Başkanımız daha önce bize Samsun'a gelme sözü vermişti. Şimdi ise burada. Kendisini Samsun'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 15 yıldır Türkiye'nin bütün şehirlerinde ciddi değişim ve dönüşüm var. Bu değişim ve dönüşümün lokomotifi İstanbul'dur. İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın göz bebeğidir. Cumhuriyet tarihi boyunca İstanbul'daki bu en büyük değişim dönüşüm, Kadir ağabeyin döneminde gerçekleştirilmiştir. Biz kendilerini hep örnek aldık. İnşallah Samsun'umuz da küçük İstanbul diyebileceğimiz ölçekte Samsunumuzu dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

Başkan Topbaş: "Heyecanınız ilk gün ki gibi"
Samsun'da ciddi bir çalışma olduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş, "Samsun temiz bir kent, sahildeki düzenlemelerle birlikte halkın rahatça dolaşabileceği bir kent. Bütün konuşmalarınızda sanki bugün belediye başkanı olmuşsunuz gibi bir heyecan gördüm. Bu çok önemli bir şey 4 dönemdir buradasınız ancak heyecanınız ilk gün ki gibi. İşte bu sevda, bu aşk başarıya götürmekte. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla birlikte Türkiye'deki yerel yönetim anlayışı değişti. Halka daha yakın, halkın dertleriyle daha yakından ilgilenen ve çözüm yolları arayan, hizmet etmeyi ulvi bir görev olarak kabul eden bir yönetim anlayışıyla geldi. Bu da yerelden kalkının mümkün olduğunun farkına varan bir Türkiye ortaya çıktı. Bu gün AK Parti belediyelerinde gerçekten çok büyük başarılara imza atılmakta. Samsun bu ivmeyi çok iyi yakalamış. Bundan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Topbaş'a Vezirköprü'de geyik boynuzundan yapılmış dövme avcı bıçağı ve işlemeli vazo sundu. Topbaş da Yılmaz'a kendisinin karakalemle yaptığı İstanbul'u resmeden bir çalışma hediye etti.
(KA-SLH-SÜ-Y)

03.05.2017 17:41:12 TSI
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