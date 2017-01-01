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Hizmet İş Sendikası üyesi KYK çalışanları bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Hizmet İş Sendikası Ege Bölge Sorumlusu Ahmet Özen, Afyonkarahisar'da Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) çalışanlarıyla yemekte bir araya geldi.

Yemekte, toplu iş sözleşmeleri biten KYK çalışanlarını bilgilendiren Özen, toplu iş sözleşmesi hükümleri ve toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusunda üyeleri bilgilendirdi. "İşçinin toplu iş sözleşmesinden yürürlük tarihinden itibaren yararlanabilmesi için gerek yürürlük tarihinde, gerekse taraf sendikaya üye olması şarttır" diyen Özen dayanışma aidatı ödeyen işçilerin yararlanması konusunda bilgi verdi. Özen, "Dayanışma aidatı tabirden anlaşılacağı gibi dayanışmacılık prensibinin ifadesidir. Bu prensibin doğal hukukta da aristoya kadar uzanan temeli vardır. Buna göre insan toplum içinde ki yerini pozitif hukuktan evvel doğal hukuk belirlemektedir ve her fert kamu menfaatinin kişi menfaatine üstün olduğu topluma dahildir" dedi.

(HK-GC



03.05.2017 17:42:07 TSI

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