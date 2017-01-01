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Gemerek'te okuma bayramı düzenlendi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:33
Gemerek'te okuma bayramı düzenlendi
Gemerek'te okuma bayramı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Erhan Aksoy
SİVAS (İHA) - Gemerek Cumhuriyet İlkokulu'nda okuma bayramı etkinliği düzenlendi.
Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrencilerin çeşitli oyun ve gösteriler sunduğu programda, öğrenci velileri tarafından hazırlanan yöresel yiyecek ve içeceklerden oluşan kermes açıldı.
Programa, Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlçe Garnizon Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Acar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Serkan Küçük, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.
(UY-Y-)

03.05.2017 17:42:27 TSI
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