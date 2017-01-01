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Ağrı'da 9 bin paket kaçak sigara yakalandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:34
Ağrı'da 9 bin paket kaçak sigara yakalandı

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında 9 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Görevlilerimizce, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yol kontrol uygulamaları yapılmaktadır. 18 Nisan 2017 günü yapılan yol kontrol uygulamalarında art arda gelen iki aracın durumundan şüphelenen görevlilerimiz araçları uygulama noktasında durdurarak arama yapmıştır. Yapılan arama neticesinde araçların alt taban kısmına gizlenmiş şekilde 9000 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi.
(AG-AA-Y)

03.05.2017 17:42:53 TSI
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