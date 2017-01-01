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TEMA Sungurlu'da çevre temizliği yaptı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:36
TEMA Sungurlu'da çevre temizliği yaptı
TEMA Sungurlu'da çevre temizliği yaptı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediyesi ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) üyeleri tarafından Sungurlu'da, temizlik çalışması yapıldı.
TEMA Vakfı Sungurlu Temsilcisi Öğretim Görevlisi Nihal Gökçe ve Sungurlu Belediye Başkanlığı Personeli, Sungurlu MYO kampüs alanı ve hastane çamlığında çevre temizliği çalışmaları yaptı.
Bölgede temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının devam edeceğini belirten Gökçe, dünyanın iklim değişikliğiyle karşı karşıya kaldığını, giderek artan sıcaklıklar, eriyen buzullar ve yükselen deniz seviyelerinin iklim değişikliğinin en gözle görülür sonuçları olduğunu
Gökçe, ülke topraklarının çölleşme haritasına göre toprakların yüzde 47'sinin risk altında olduğu ve bugünden başlayarak insan kaynaklı iklim değişikliği etkilerini tersine çevirecek önlemler alınmazsa bunun önümüzdeki on yıl içinde yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşacağına dikkat çekti.
(SŞ-BÖ)

03.05.2017 17:45:03 TSI
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