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Başkan Özgüven: "Ereğli'de atıl bölge kalmayacak"



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, ilçenin atıl kalmış, kötü görüntüye sahip olan yerleri düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Şehrin atıl kalmış, kötü görüntüye sahip olan yerlerinin canlandırma çalışmalarına ilk olarak Devlet Demir Yolları (DDY) Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu Parkı ile start veren Ereğli Belediyesi DDY ikinci etap çalışmalarına da başladı. 10 bin metrekarelik bir alana kurulacak parkın Ereğli'de bir kötü görüntüyü de ortadan kaldıracağı belirtildi.

Park alanında incelemelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, "Yaptığımız modern parklarla Ereğlimizin çehresini değiştiriyoruz. DDY Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu parkımız ile başladığımız atıl bölgelerimizi canlandırma çalışmalarımız DDY ikinci etap parkımızla devam ediyor. Şehrimizin merkezinde bulunan ilçemiz dokusuna uymayan virane yerleri modern parklarla süslüyoruz. 10 bin metrekarelik alanda yer alan içerisinde süs havuzu, oyun grupları, spor aletleri ve kamelyaların yer aldığı tematik parklarımızla Ereğlimizin yeşiline yeşil katmaya devam ediyoruz. Asfalt, cadde düzenlemeleri, ışıklandırma, refüj ve çiçeklendirme çalışmalarımızın yanı sıra yaptığımız modern parklarla Ereğli için hizmet üretiyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı aynı vizyonla sürdürüp şehrimizi güzel bir görünüme kavuşturarak hemşehrilemizin hizmetine sunacağız" dedi.

(BG-AH-Y)



03.05.2017 17:49:45 TSI

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