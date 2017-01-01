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Sungurlu'da haşere ile mücadele çalışmaları

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:42
Sungurlu'da haşere ile mücadele çalışmaları
Sungurlu'da haşere ile mücadele çalışmaları

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu Belediyesi tarafından sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları devam ederken, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte görülen kene vakalarına karşıda ilaçlama çalışması başlatıldı.
Belediye ekiplerince Şubat ayından itibaren devam eden genel ilaçlama çalışmaları kapsamında rögar ve sulak bölgelerde yapılan larva mücadelesinin ardından akşam ve sabah saatlerinde uçkun mücadelesi yapılıyor. Bunlara ek olarak mesire alanı gibi piknik alanları ile birlikte parklar, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarda da zehirli kenelere karşı ilaçlama yapılıyor.
Hedef dışı canlıların zarar görmemesi için Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılırken özellikle yaz sıcaklarının arttığı bu dönemde kene ile mücadele hassasiyetle yürütülüyor.
(SŞ-BÖ)

03.05.2017 17:51:10 TSI
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