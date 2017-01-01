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Başkan Dişli ve Toçoğlu'ndan Evrenköy mahallesine ziyaret

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:43
Başkan Dişli ve Toçoğlu'ndan Evrenköy mahallesine ziyaret
Başkan Dişli ve Toçoğlu'ndan Evrenköy mahallesine ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Evrenköy Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, bölgede başlatılan Kentsel Dönüşüm projesiyle ilgili halkı bilgilendirdi.
Evrenköy Mahallesi'nin Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilmesi sonrasında mahalle halkıyla eski okul bahçesinde ikinci bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli başkanlığında yapılan toplantıya İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Deverenli, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, Mahalle Muhtarı Mustafa Yeşilyurt ve Kentsel Dönüşüm temsilcileri ile mahalle halkı katıldı.

"Bizde üzülüyoruz"
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Dişli, "Evrenköy Mahallemizde yıllardır çözülemeyen bir tapu sorunu var. Mahalle halkı bu sorunun çözümü ile ilgili bizden talepte bulunuyor. Evine su bağlatacak problem, elektrik bağlatacak problem, altyapı yaptıracak problem. Çünkü kanuni bir çerçeveye uymuyor. 2005'te bir gayretimiz oldu ama çözülemedi. Problemler 12 yılda büyüdü. Buradaki inşaatlar ancak ruhsatlanma ile mümkündür. Kanunsuz inşaat yapılırsa problem büyümeyi sürdürür. İnşaatlar ruhsatsız olunca müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Sizlere uğramayıp rahatsız etmeyince kaçak yapılar çoğalıyor. Sonra siz üzülüyorsunuz, bizde üzülüyoruz. Burada babanızın oğlunu dahi başkan yapsanız bu kanunlar işlemek zorunda. Kanun olmadan olmaz"dedi.

"Siz varsanız bizde varız"
Problemi kökten çözmek istediklerini belirten Başkan Dişli, "Siz çözüm istiyorsunuz. Biz de hizmet etmek için geliyoruz. Bu sefer niye geldiniz diyorsunuz. Bir daha böyle bir fırsat elinize geçmeyebilir. Bu işi artık çözelim istiyorum. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun da tam desteğini de aldık. Her türlü yanımızda olduğunu söyledi. Bu sizin için bir fırsattır. Burada danışma büroları kurulacak. Herkes elindeki tapusuyla veya muhtar senedi her ne varsa durumunu tek tek anlatsın. Oradaki insanlar da pozisyonunu söylesin. Karşılıklı protokol yapalım ve işi çözelim. Geliş amacımız bu. Eğer varsanız, bizler de size hizmet için varız. Yoksanız da kaderde ne varsa hep birlikte göreceğiz. Ama gelecek nesillerinize, çocuklarınıza yazık olur. Kanunun olmadığı yerde işler sarpa sarar. Mülkünüze sahip olun. Ederleri neyse tapunuzu cebinize koyun" diye konuştu.

Toçoğlu: "Sorunun çözümü tarafındayız"
Başkan Toçoğlu ise yaptığı açıklamada, "Geçen hafta da dile getirdik. Bundan sonra atacağımız adımlar için yol haritası ile ilgili sizlere bilgi vermek için buradayız. Biz işin hizmet kısmındayız. Burada köklü bir mülkiyet sorunu var. Bugüne kadar çözülemeyen bir sorun. Bugünlerde de ortak bir yol belirlenemezse ebediyen çözülemeyecek gibi görünüyor. Biz belediyeciler olarak sorunun sebebi değiliz. Biz sadece sorunun çözümü tarafındayız. Buraya kuracağımız büroya hepiniz elinizdeki belgelerle gelin. Arkadaşlarımıza elimde şu var, karşılığında ben ne alacağım diye sorup öğrenin. Kavgaya gürültüye gerek yok. Arkadaşlar size 3 yıldır çalıştıklarımızı söyleyecek. Sorun çözülsün diye başka yerlerde vermediğimiz imar haklarını vereceğiz. Sizin verdiğiniz karşılığında aldığınız uygun geliyorsa işi çözeriz. Yok olmaz derseniz böyle kalır. Biz iyi niyetle yaklaşıyoruz. Ama sorun sizin sorununuz. İleride başka sıkıntılar çıkabilir. Bizim buradan bir şey alıp götürmek gibi bir durumumuz yok. Buralarda imar olmamasına rağmen biz hizmet getirmeye çalıştık"diye konuştu.

"İstişare edin"
Herkesin elinde hangi belgesi varsa burada kısa süre sonra açacakları büroya getirerek haklarını öğrenmelerini isteyen Başkan Toçoğlu, "Elinizdekinin karşılığında ne alacağınızı büromuzda öğrenin, eşinizle dostunuzla istişare edin sonra kararınızı verin. Ama bu sorun çözülemezse de kimse kaçak yapı yapacağını düşünmesin. Buradan çok şikayetler geliyor. Başkalarının da burada malları var. Bile bile kimseye kaçak yapı yaptıramayız. İyi niyetle yapılan bu çalışma fırsatı kaçırılmamalı. Biz sizden kavga, gürültü, menfi yaklaşım olmadan bu konuya yaklaşmanızı istiyoruz. Kısa süre sonra burada büro kurulacak. Orada herkes kendisiyle ilgili olan kısmı öğrensin. Sonra siz uygun görürseniz yolumuza devam edelim. Uygun görmezseniz de yolumuza devam edeceğiz ama sorun da devam edecek"dedi.,
(RŞ-RFK-Y)

03.05.2017 17:51:56 TSI
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