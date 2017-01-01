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Tunatan'dan Yazlık Kavşağı'na kadar yeni ticari alan

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:43
Tunatan'dan Yazlık Kavşağı'na kadar yeni ticari alan
Tunatan'dan Yazlık Kavşağı'na kadar yeni ticari alan

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediye Meclisi, Mayıs Ayı olağan meclis toplantısında aldığı kararla Senegal'in Thilmakha İlçesi ile Serdivan kardeş ilçe oldu.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın yerine Tahsin Çuhadar'ın vekaleten başkanlık ettiği meclis toplantısında imar konularını içeren ilk dört madde komisyondan geldiği gibi oy birliği ile kabul edilirken, 2016 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi ile ilgili madde plan bütçe komisyonuna havale edildi.
Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin talebi doğrultusunda Thilmakha'nın kardeş ilçe ilan edildiği ifade edilirken Thies Bölgesi'nde yer alan ve 172 kilometrelik yüz ölçüme sahip olan Thilmakha ilçesindeki fakirlik, göç, ekipman kıtlığı ve sosyal hizmetlere erişim gibi zorlayıcı koşullarla mücadele noktasında Thilmakha Belediyesi ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacağı belirtilerek dostluk ilişkilerinin de pekiştirilmesi amacıyla bölge halkına destek olunacağı belirtildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000'lik planları hazırlanan aynı zamanda Serdivan Belediyesi'nce 1/1000'lik planları tamamlanan 3,6 kilometrelik güzergah yeniden düzenleniyor.
Tunatan Kavşağı'ndan Yazlık Kavşağı'na kadar olan 2. Cadde ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki imar adaları düzenlemelerin ardından ticari alana dönüşecek.
(RŞ-RFK-Y)

03.05.2017 17:52:57 TSI
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