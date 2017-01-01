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Şanlıurfa için bir araya geldiler



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ŞANLIURFA (İHA) - 18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Şanlıurfa Tanıtım Günleri münasebetiyle Vali Güngör Azim Tuna Şanlıurfa Belediye Başkanları ile bir araya geldi.

Şanlıurfa Tanıtım Günleri öncesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Ceylanpınar Belediye Başkanvekili Mehmet Bayol, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve Ankara Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Mehmet Çiçek ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra sanayi potansiyeline de yer verilecek etkinliklerin geniş katılımlı olması için gayret gösterdiklerini, benzer bir etkinliği sonbaharda İstanbul'da da yapmayı planladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, "Şanlıurfamızın tanıtımı amacıyla yapılacak bu etkinlik için bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Ankara'daki bu etkinliğimizin Şanlıurfa'mıza yakışır bir şekilde, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın katkısıyla gerçekleşecek. Gayet verimli bir istişare toplantısı oldu. Kabulünden dolayı Sayın Valimize, sayın belediye başkanı arkadaşlarıma ve kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

50 stand kurulacak

Ankara, Atatürk Kültür Merkezinde 18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan Şanlıurfa Tanıtım Günlerine, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın 13 İlçe Kaymakamlığı ve ilçe belediyeleri ile 50'ye yakın kamu kurum ve kuruluşu ile meslek odaları katılacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 bin 700 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek Şanlıurfa Tanıtım Günleri'ne ayrıca Şanlıurfa'daki işletmeler ve esnaflar Şanlıurfa'ya ait yöresel gıdalar, el sanatları ürünleri, tarım ürünleri tanıtım ve satışını da yapacak. Urfa sanayi ve tarımsal altyapısı, Urfa mutfak kültürü gibi konularda sunumların yapılacağı tanıtım günlerinde, sergiler, uygulamalı el sanatları gösterileri, tiyatrolar, konserler gibi etkinlikler de icra edilecek.

Şanlıurfa tanıtım günleri kapsamında 19 Mayıs 2017 günü Şanlıurfalı sanatçı Ferhat Göçer de bir konser verecek.

(AK-SD-Y)



03.05.2017 17:54:34 TSI

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