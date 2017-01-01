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Akşehir Anadolu Lisesinden bilim fuarı



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde okulların yılsonu etkinlikleri kapsamında hazırlanan bilim fuarlarından ilkini Akşehir Anadolu Lisesi açtı.

Bilim fuarının koordinatörlüğünü üstelenen Tarih Öğretmeni Süleyman Aydın'ın yaptığı ve 20 danışman öğretmenin hazırladığı 20 proje, hem sayısı hem de özgünlüğüyle fuarı ziyaret edenlerin beğenisini topladı. İlginç ve yaratıcı projelerin ortaya çıktığı bilim stantlarını tek tek dolaşan, projelere yoğun ilgi gösteren ve öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler alan Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, bilim fuarının hazırlanmasında ve projelerde emeği olan tüm öğretmen öğrencilere başarılar diledi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu ve kurum müdürlerinin açılışını yaptığı fuara okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(CF-AH-Y)



03.05.2017 17:55:18 TSI

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