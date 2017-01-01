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Şanlıurfaspor'a mehterli destek



(Fotoğraflı)



Şinasi İnan

ŞANLIURFA (İHA) - Tff 1. Ligin 31'inci hastasında oynanan Şanlıurfaspor, Balıkesirspor maçı öncesi Haliliye Belediyesi tarafından futbolculara mehterli destek verildi.

TFF 1. Ligin 31'inci hastasında Şanlıurfaspor, Balıkesirspor arasında oynanan kritik maç öncesi Haliliye Belediyesi tarafından futbolculara mehterli destek verildi. Tribündeki yerlerini alan Mehter Takımı, maç öncesi futbolculara moral olması için mehterli destek verdi. Devam eden karşılaşmada Mehter Takımı bir an bile susmazken taraftarlar da mehter takımına eşlik etti.

(Şİ-SD-Y)



03.05.2017 17:55:27 TSI

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