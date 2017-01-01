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Manisa Büyükşehir'den evi yanan iki aileye yardım eli



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Sosyal hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da evlerinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen iki aileye yardım elini uzattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'da evlerinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen iki ailenin yardımına koştu. Hacıishak Mahallesi ikamet eden Ümmehan-Hasan Çamyali ve Ulucami Mahallesinde ikamet eden Gülsüm Sağlam'a Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce temin edilen eşyaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç teslim etti. Genel Sekreter Yardımcısı Genç'e Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ile Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, ilk olarak Hacıishak Mahallesi ikamet eden Ümmehan-Hasan Çamyali çiftini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamını ve geçmiş olsun dileklerini aileye ileten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Allah kimseye böyle bir afet yaşatmasın" dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, daha sonra Ulucami Mahallesi'nde ikamet eden Gülsüm Sağlam'ı ziyaret etti. Sağlam'a eşyalarını teslim eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde her konuda bütün hemşerilerimizin yanındayız" diye konuştu.

(ÖND-Y)



03.05.2017 17:57:51 TSI

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