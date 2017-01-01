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Başkan Alıcık, Türkçülük Gününü kutladı



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AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Türk milletinin maddi ve manevi varlığına kast edenlere karşı gösterdiği 3 Mayıs Türkçülük Gününü kutladı.



3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "3 Mayıs 1944 yılından itibaren anılmakta olan Türkçülük Günü Türk-İslam davasına gönül veren herkes için büyük önem taşımaktadır. Türk Milleti'nin maddi ve manevi varlığına kast edenlere karşı gösterdiği anlamlı duruşun başlangıcı olan bu kutlu tarihin, 73. yıldönümünü kutluyorum" dedi.

Son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle milletimizin çok ciddi ve zor günlerden geçtiğini kaydeden Başkan Haluk Alıcık, mesajında" Bilinmelidir ki, milletimiz tarih boyunca defalarca var olma mücadelesi vermiş, varlığını çok ağır bedeller ödeyerek korumasını bilmiştir. Türk Milliyetçileri her zaman Türk Milleti'nin birliğinin, beraberliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima olmaya da devam edecektir. Türk milliyetçileri, yaşadıkları her devirde, bulundukları her zeminde, baskıya, zulme ve haksızlığa boyun eğmemişler, geçmişinden aldığı tarihi ve kültürel değerleri yaşatmayı görev bilmiştir. Bu açıdan her türlü saygı ve takdire layık olduklarını sahip oldukları büyük ülküyle göstermişlerdir. Biliyoruz ki, Türk milliyetçiliği Türkiye Cumhuriyetini kuran yüksek fikrin ve geleceğimize olan bağlanışın adıdır. Milli menfaatlerin ön planda tutulması, milli tez ve tercihlerin belirleyici olması, millet ve vatan değerlerinin korunması için Türk milliyetçileri üzerlerine ne düşüyorsa yapmışlar ve böylece Türk tarihinin altın sayfalarında parlayan isimler olarak yerlerini almışlardır. Türk milliyetçiliğinin büyük davasının kurucuları ve yılmaz savaşçıları olan başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Hüseyin Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan ve daha nice çile arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Türk Milletini çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyen ve bu ülkü uğruna her türlü mücadeleye girerek, kahramanca yıllarını heba edenleri bugün rahmetle yad ediyorum. Onların yaktığı Türkçülük meşalesinin asırlar boyunca sönmeden gelecek nesillere aynı azim ve kararlılıkla aktarılması gerektiği düşüncesiyle, dünya üzerindeki bütün Türklerin 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü kutluyor, en derin selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

(MB-Y)



03.05.2017 17:59:15 TSI

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