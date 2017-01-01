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ökeli sporculara Kaymakam Kurtbeyoğlu'ndan tam destek

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:54
ökeli sporculara Kaymakam Kurtbeyoğlu'ndan tam destek
Sökeli sporculara Kaymakam Kurtbeyoğlu'ndan tam destek

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Son yıllarda adından söz ettiren Bocce branşında Söke başarısını göstermeye başladı. Liseler arası gençler kategorisinde Aydın il genelinde yapılan müsabakalarda ilk üç dereceyi Söke'nin okulları paylaştı.

Genç Erkeklerde Aydın il birincisi Söke Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, il ikincisi Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olurken, hem kız hem de erkeklerde üçüncülüğü Söke Anadolu Lisesi elde etti. Aydın ilinde birinci olan Söke Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ikinci olan Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bocce takımları bölge yarışmasında mücadele edecekler.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Liseler arası Gençler Bocce yarışmalarında il genelinde ilk üç dereceyi paylaşan okul öğrencilerini ve eğitmenlerini kabul etti. Kaymakamlık toplantı salonunda bocce sporcularını tebrik ederken; "Sporcu öğrencilerimizi, idareci ve öğretmenlerini, aileleri tebrik ediyorum. Birinci ve ikinci olan okullarımıza bölge yarışmasında da başarılar diliyorum" dedi.
(LT-MB-S)

03.05.2017 18:02:39 TSI
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