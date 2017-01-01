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Vezirköprü şehitlerine hatıra ormanı



(Fotoğraflı)



Adnan Aci

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şehitler adına binlerce fidanın dikildiği hatıra ormanı oluşturuldu.

Vezirköprü Şehitleri Hatıra Ormanı etkinlikleri Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Protokol tarafından aileleri ilçede ikamet eden 29 şehit adına fidanlar dikildi. Bu yıl Orman Akçay İşletme Şefi Hasan Açık'ın sorumluluk alanında Mayıslı bölgesindeki 15 hektar alana 25 bin fidan dikildiği, İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner'in öncülüğünde şehitler adına dikilen fidanlardan sonra fidanlama sahasının Vezirköprü Şehitleri Hatıra Ormanı adının verildiği açıklandı. Fidan dikme etkinliği açılış konuşmasını yapan Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak aziz şehitler için dikilen 52 bin fidanla hatıralarını yaşatmak istediklerini belirterek, "Aziz şehitlerimizi onurlandırmak bizler için en büyük onurdur" dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis Vezirköprü Şehitleri Hatıra Ormanı'nı çok anlamlı bulduğunu söyledi. Edis belediye olarak cadde, sokak ve kültür evlerine şehitlerin adlarını vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaymakam Yunus Emre Altıner, bölgede 50 binden fazla fidan dikildiğini, gelir getirici yönü ile yöre insanına ve ilçeye ciddi ekonomik katkılar sağlayacağını belirtti. Altıner, şehit aileleri ile birlikte uzun ömürlü fidanlar diktiklerini, anlamlı ve isabetli bir karar olduğunu kaydetti.

Şehit aileleri şehitlerinin adı yazılı fidanları dikerken hatıra fotoğrafı çektirdiler. 1994 yılında Silopi'de şehit olan Piyade Er Kerim İşleyen'in ağabeyi, kardeşinin fidanını dikerken duygularını dile getirdi.

İlçe Kaymakamlığının öcülüğünde Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleşen etkinliğe ayrıca Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Orhan Polat, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Özdemir, Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri katıldı.

(ACİ-SLH-Y)



03.05.2017 18:03:51 TSI

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