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Ülkücü İşçiler Derneği Başkan Alıcık'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Ülkücü İşçiler Derneği İl Başkanı Mesut Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Ülkücü İşçiler Derneği İl Başkanı Mesut Gümüş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Mutlu Engin, Ahmet Durmaz ile Nazilli Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Burhan Sarıoğlu Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti. Başkan Alıcık'a Aydın ve Nazilli'de kuruldukları günden bu yana kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederek geçmiş bir yılı değerlendirdi. İl Başkanı Mesut Gümüş; "Ülkücü İşçiler Derneği olarak çok değerli Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'a teşekkür ediyoruz. Kendisi ile geçen bir yılımızı değerlendirmek istedik. Bizler Ülkücü İşçiler olarak, Türk işçi hareketinin geçmişten bu güne sancaktarlığını yapıyoruz. Ülkücü İşçiler üyeleri arasında sosyal yardım ve dayanışmalarını sağlamak, karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak, meslek, bilgi ve görgü ile genel kültürlerini artırmak, her alanda gelişen teknoloji ve mevzuatı takip etmelerini sağlıyoruz. Üyelerimizi bu konularda bilgilendirerek, ülkemizin teknolojik ve sosyal kalkınmasında yararlı elemanlar yetiştirmesi en önem arz eden amaçlarımızdır. Geçirdiğimiz bir yıllık süreçte bir çok işçimizin sorununa çare olmaya çalıştık. Bu yolumuzda ilerlememize destek veren her kese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ülkücü İşçiler Derneği İl Başkanı Mesut Gümüş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Mutlu Engin, Ahmet Durmaz ile Nazilli Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Burhan Sarıoğlu'nun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık öncelikle tüm işçilerin bayramını kutlayarak Ülkücü İşçiler derneğinin yaptığı çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

(MB-Y)



03.05.2017 18:04:22 TSI

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