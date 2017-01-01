YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KADTEM hizmette birinci yılını kutluyor

KADTEM hizmette birinci yılını kutluyor



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Koruyucu Ağız Diş Tarama ve Eğitim Merkezi (KADTEM) hizmette birinci yılını kutluadı.

Okullara yapılan ziyaretlerin yanı sıra merkeze gelen çocuklara da aynı şekilde tarama ve eğitim veren KADTEM'de bir yıl içinde bin 200 çocuğa hizmet verildiği bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Öğrencilerin yanı sıra Evlilik Öncesi ve Aile Danışmanlığı Merkezimize evlilik öncesi başvuran çiftler de Merkeze yönlendirilerek tarama ve eğitim alması sağlanıyor. Bu şekilde de 600 kişiye hizmet sunuldu. Aynı zamanda öğretmen ve anne baba eğitimleri de bir yıl boyunca devam etti. Hizmet ile dolu bir yıl geçiren KADTEM 1. yaş kutlamasını kentteki özel eğitim uygulama merkezinde gerçekleştirdi. Karahisar Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile birlikte ziyaret edilen özel eğitim uygulama merkezinde down sendromlu ve otizmli çocuklar ile çeşitli etkinlikler yapılıp, oyunlar oynandı. Daha sonra KADTEM personeli tarafından çocuklara tarama yapılarak, eğitim verildi. Son olarak da hep birlikte özel olarak yapılan diş şeklindeki 1. yaş pastası kesildi" ifadelerine yer verildi.

(HK-GC-



03.05.2017 18:05:36 TSI

NNNN

