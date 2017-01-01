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Milas'ta lise öğrencilerinden 65 ayrı proje



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Bilim Fuarı etkinliği düzenlendi. 3-4-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında tüm ziyaretçilere açık olacak TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda birbirinden ayrı 65 proje sergileniyor.

Milas'ta TÜBİTAK desteğiyle Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve bölüm öğretmenlerinin de desteğiyle hazırlanan 65 çeşit farklı proje okul bahçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilenmeye başladı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı TÜBİTAK Bilim Fuarı hakkında bilgi aktaran Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hamit İzdaş; "Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' kapsamında okulumuzda yapılan TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda getirilen kota ile 20 proje yer almakta ama, okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 45 farklı proje de okul çalışmaları sergisinde ayrı bir bölümde sergileniyor. Bilim fuarında mobil teknolojilerin kullanıldığı uygulamalar, çadırkentlerin sıkıntılarını çözebileceğine inandığımız Doğal Afet Seti, buzdolabından sıcak su üretme, ayarlanabilir lavabo, robot otomasyonu gibi birçok proje yer alıyor" dedi.

Fuardaki amaçlarının ortaokul öğrencilerinin öncelikle puanlarına göre değil kendi kişiliklerine uygun meslek ve okul seçmelerine de imkan sağladıklarını belirten İzdaş; "Pek çok gencimizin lise ve üniversite eğitiminden sonra istihdam edilememesi, buna karşılık mesleki branşlarda kalifiye eleman eksikliği bizlere bu sorumluluğu yüklemektedir. Fuarımız halkımıza ve diğer paydaşlara da açık olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra fuarın açılış kurdelesi Milas Kaymakamı Eren Arslan ve katılımcılar tarafından kesilmesinin ardından Kaymakam Arslan stantları tek tek gezerek projeler hakkında bilgiler aldı.

(ÇP-MB-Y)



03.05.2017 18:11:36 TSI

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