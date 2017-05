YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP'den referandum açıklaması

VAN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van Kadın Kolları Başkanı Leyla Göçgen, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında AK Parti'ye en büyük desteğin partilerinden geldiğini söyledi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen MHP Van Kadın Kolları Başkanı Leyla Göçgen, her zaman tutarlı olduklarını ve partilerinin her zaman halkın ve Hakk'ın yolunda olduğunu belirtti. Vatan ve millet için sözde özgürlük ve demokrasi şampiyonlarının 'hayır' temposu tutarken MHP'nin millet için, vatan için ve Türkiye için tercihini 'evet'ten yana kullandığını ifade eden Göçgen, "Milliyetçi Hareket Partisi, nasıl terör örgütlerine karşı dik ve cesur durduysa, FETÖ terör örgütüne karşı da aynı duruşu sergilemiştir. FETÖ ile irtibatı olanlar arasında polis, asker, öğretmen, doktor, bilim insanları var da bürokrat, siyasetçiler yok muydu? 16 Nisan'da referandum sonucuna karşı çıkanlar, yıllardır muhalefet olup bir kez haklı çıkmamışlardır. Türk halkı, özgür iradesiyle 16 Nisan günü oylarını kullanarak kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, referandumunun kesin sonuçlarını açıklamıştır. Yüzde 51.41 evet oyuyla Anayasa değişikliğinin Türk milleti adına kabul edildiği ilan edilmiştir. AK Parti'ye en büyük desteğin MHP'den geldiği açıktır. Kendini bilmez kişilerin gereksiz tartışmalarına dahil olmayıp her şeyin ortada olduğunu aklıselim insanların yorumladığını görüyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Türkiye'nin önündeki beş aşamaya değindiğini anımsatan Göçgen, "Kısaca terörle mücadele, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş, sosyal ve ekonomik iyileşme, etkili dış politika ve demokrasi ve hukukunun üstünlüğünün sağlanmasıdır. Sayın Genel Başkanımızın da her zaman ifade buyurdukları gibi Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizi ileriye götürecek her türlü kararda tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

