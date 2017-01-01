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Gazi Ali Hasçelik son yolculuğuna uğurlandı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ve vatani görevini yaptığı sırada gazi olan Ali Hasçelik vefat etti. Gazi Hasçelik bu gün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kdz. Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Hasçelik'in babası malül gazi Ali Hasçelik için Bozhane Camii'nde askeri tören düzenlendi. Kdz. Ereğli Müftüsü Recai Albayrak tarafından alına helallik, kılınan cenaze namazı ve okunan duanın ardından Gazi Ali Hasçelik'in cenazesi Çeştepe Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Aykut Manioğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, CHP Ereğli İlçe Başkanı Sertan Yalçın, Türkiye Harp Malulü Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Demirdüyen, Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin, daire müdürleri, köy ve mahalle muhtarları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(VK-RFK-Y)



03.05.2017 18:13:23 TSI

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