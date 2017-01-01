Yunusemre'ye 48 kilometrelik altyapı
(Fotoğraflı)
MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 95 Mahalle Projesi kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı 5 mahallede gerçekleştirdiği toplamda 48 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilemesinde sona geldi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 95 Mahalle Projesi'yle ilçeleri baştan inşa etmeye devam ediyor. MASKİ, Yunusemre ilçesinin 5 mahallesinde yaptığı çalışmalarda son aşamaya geldi. İlçeye bağlı Gülbahçe, Karaahmetli, Örselli ve Karayağcıhacılar'daki hat yenilemelerini sonlandıran MASKİ ekipleri, son mahalle olan Çamlıca'da da hızla sona yaklaşıyor. Mahallenin 9 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattını yenileyen ekipler, 9 kilometrelik içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarına da başlandı.
(AY-Y)
03.05.2017 18:13:49 TSI
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