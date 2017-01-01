Mobil başkandan pazar yeri ziyareti
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, pazar yerini ziyaret ederek, esnafı ve vatandaşları dinledi.
"Mobil başkan" unvanını taşımaktan duyduğu gururu her fırsatta dile getiren Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. İlçe merkezindeki iş yerleri ile Karacabey Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret eden Ali Özkan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi. Özkan, ilçenin daha da gelişip büyümesi için7 gün 24 saat çalışmayı sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
Özkan, başkanlık makamını kutsal bir görev olarak kabul ettiklerini belirterek, istişare kültürüne son derece önem verdiklerini ifade etti.
(MŞ)
03.05.2017 18:13:51 TSI
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