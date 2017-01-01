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Milas'ta 'Bir yastıkta bir ömür' projesi devam ediyor



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Belediyesinin "Bir Yastıkta Bir Ömür" projesi kapsamında evlilik hazırlığı içerisinde olan çiftlere 'Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti' hayata geçirildi. Yürütülen proje kapsamında yapılan tanıtım toplantısında, danışmanlık hizmeti alan çiftlere sertifika verildi.

Milas Belediyesi Sağlık ve Hukuk İşleri Müdürlükleri tarafından ortaklaşa hazırlanan "Bir Yastıkta Bir Ömür" projesi kapsamında evlilik hazırlığı içerisinde olan çiftlere "Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti" hayata geçirildi.

Dün saat 14.00'te Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısı öncesinde; evliliğe hazırlanan 8 çifte aile danışmanı/hemşire Berna Ayaz Avcılar ve Dr. Cemal Çelikdemir tarafından "Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti" eğitimi ilk kez verildi.

"Evlilik ve Yaşam Becerileri" ve Evlilik ve Sağlık" ana başlığındaki seminerde; evlilik ve ilk yıllar, sağlıklı bir evlilik için yapılması gerekenler, evlilik çatışmasına sebep olan faktörler ve çözüm yolları, kadın, erkek ve cinsellik, sağlıklı aile ve sağlıksız aile, aile içi iletişimin temel unsurları, üreme ve cinsel sağlık, aile planlaması ve üreme bozukluğu ve yardımla üreme teknikleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Dr. Çelikdemir ise evlilik öncesi yapılan sağlık testlerinin önemine dikkat çekerek; "Türkiye'de yaklaşık 5 bin kişi Akdeniz anemisi hastası ve yaklaşık 2 milyon kişi de Akdeniz anemisi taşıyıcı olduğu saptandı. Biz sağlık testlerini, bu tür bulaşıcı hastalıkların önüne geçebilmek amacıyla yaptırıyoruz. Böylelikle, sağlıklı yetişen nesiller yetişiyor." dedi.

Muğla genelinde, boşanma oranlarının çok yüksek olduğunu belirten Avcılar, yapılan danışmanlık hizmeti ile birlikte bu oranın düşürülmesini ve bilinçli çiftlerin oluşmasını amaçladıklarını kaydetti.

Evliliğe hazırlanan çiftlere yönelik gerçekleştirilen toplantı sonrasında, sertifika törenine geçildi. Toplantıya; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Rukiye Şermin Zil, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat ve Faik Karagöz, Milas Sağlık Müdürü M. Ergun Kırova ve davetliler katıldı.

KUDEB yetkilisi Ernur Öztekin, "Belediyemiz tarafından hazırlanan projemiz, 132 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla, daha mutlu aileler, daha sağlıklı bireyler ve yaşam kalitesi daha yüksek bir toplum için daha bilinçli eşler hazırlamaya başlamaktadır. Belediyemizin hukuki sorumluluğu olan evlilik hizmeti kapsamında hazırlanan proje, yaklaşık 6 aylık süreç içerisinde tamamlanmıştır. Hazırlık aşamasında ülkemizde faaliyete geçirilmiş, benzer projeler incelenmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hazırlamış olduğu eğitim kaynakları doğrultusunda; bir eğitim programı hazırlanmış ve uzman personelimizle birlikte bugün ilk eğitim programımız gerçekleştirilerek projemiz hayata geçirilmiştir." diyerek, proje kapsamında kısa bir bilgi verdi. Öztekin, sunum konuşmasının ardından sözü Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a bıraktı.



Başkan Tokat, sağlıklı ve mutlu bir evliliğin yapılmasını hedeflediklerini belirterek: "Bugün sosyal çalışmalarımız kapsamında, yeni bir projenin tanıtımını yapıyoruz. Amacımız; güzel ve iyi evliliklerin oluşması, iyi bir aile yaşantısı ve yeni yetiştireceğimiz nesillerin iyi bir şekilde yetiştirilmesi anlamında Milas Belediyesi olarak, zaten evlilik işlerini yürütmekle görevli bir kurum olması sebebiyle bu sağlıklı ve mutlu evliliklerin kurulmasına katkıda bulunmak istedik. Bu açıdan böyle bir projeye başladık. Projemizin adı Bir yastıkta, bir ömür kapsamı evlilik öncesi danışmanlıktır."diye konuştu.

Tokat, açıklamasında şunları kaydederek:"Sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek adına, uzman personelimizle çalışarak; gençlerimizin, sağlıklı, mutlu ve iyi bir evlilik yapmalarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu konuda sağlık müdürlüğümüz ve hukuk müdürlüğümüz bu projeyi birlikte yürütüyorlar. Proje, çok olumlu geçiyor. Bu projenin taçlandırılmasında bizi en mutlu eden, İl Sosyal Politikalar Müdürlüğünün bize göstermiş olduğu anlayış ve destektir. Doğru ve yararlı bilgilerin, siz gençlerimize verilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından hazırlanan kitapçıkları destek olarak verdiler. Bu çok önemli bir destektir. Ben bu anlamda, il müdürlüğümüze ve tanıtım toplantısında yalnız bırakmayan il müdür vekilimize son teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum. Proje kapsamında evlilik başvurusu yapan ve danışmanlık hizmeti almak isteyen çiftlere; gruplar halinde eğitimler veriliyor. Talep gelmesi durumunda ise çiftlere ayrıca bireysel olarak da danışmanlık hizmeti yapılıyor." sözlerinin ardından konuşmasını sonlandırdı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rukiye Şermin Zil, Muğla'da boşanma oranlarının arttığını ve bunu önlemek için Milas Belediyesinin çok güzel bir projeye imza attığını ifade ederek: "Bu proje çok hoşuma gitti. Bizler mesleğe atılmadan önce, yaşantımızı sürdürmek için yıllarca alt yapıdan geçiyoruz. Evlilik denilen çok zor ve bir o kadar da güzel olan bu müesseseye; maalesef ki gençlerimiz çok hazırlıksız bir şekilde evlilik yapıyorlar. Son yıllarda özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında olduğu gibi, saygıdeğer Milas Belediyesi Başkanımız gibi bizler bir paniğe düştük. 'Neden evlilikler kısa sürüyor?' ve 'Niçin insanlar birbiri için ölüp bayılırken, neden hezimet ve ailelerde çöküş oluyor?' diye. Bu nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Tek amacımız; yetiştirme yurtlarına kimsesiz ve dağılmış ailelerin çocukları gelmesin. Kadınlarımız şiddete uğramasın ve yuvalarımız dağılmasın diye eğitim birimleri oluşturduk. Aslında evlilik öncesi eğitimler tamamen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adı altındadır. Geçtiğimiz hafta Başkan Tokat, bize geldi ve projeden bahsetti. Ben derecesiz memnun oldum ve bugüne kadar hiçbir kuruluştan biz destek almamıştık. Ben bu proje için çok teşekkür ediyorum ve her birinizi yürekten alkışlıyorum. Kurulan ailelerin, sağlam temeller üzerine atılmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti" alan çiftlere, protokol tarafından sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi. Sertifika töreni sonrasında, proje kapsamında hazırlanan kısa sunum görselleri davetlilere izletildi.

(DL-MB-Y)



03.05.2017 18:16:31 TSI

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