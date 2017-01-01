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Turgutlu'da Türkçülük Günü kutlandı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 3 Mayıs Türkçülük günü dolayısıyla program düzenlendi.

Turgutlu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 3 Mayıs Türkçülük Günü törenine Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Mehmet Balaban, Turgutlu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Cemal Gürefe, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlara ikram edilen pilav ayran hayrının ardından mehteran gösterisi sunuldu. Günün anlamına ilişkin konuşan Başkan Şirin, "3 Mayıs'ta Türk gençliğinin mücadele azminin, milli varlığa ve değerlere sahip çıkma bilincinin, Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve sosyal bir harekete dönüşümüne dair temelleri atılmıştır. Hiç şüphe yok ki, bizim mücadele tarihimiz, Türklüğün zorlu mücadele tarihinin bir yansımasıdır. Bu tarih, zafer ve başarılarla dolu, bir o kadar da hüzünlü ve zorludur. Ancak her ne olursa olsun Türk Milliyetçileri, Türkiye Cumhuriyeti ve Türklük sevdasından vazgeçmemişlerdir. 3 Mayıs Türkçülük Günü asırlar boyu sürecek olan Türklük Ülküsü'nü ilmiyle, fikriyle, hayatıyla bugünlere taşıyan tüm ülkü devlerini, isimsiz kahramanlarını, rahmet ve minnetle anıyorum. 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Şirin, daha sonra Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Mehmet Balaban ve İlçe Ülkü Ocakları Başkanları ile birlikte Turgutlu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfını ziyaret etti.

(AY-Y)



03.05.2017 18:18:36 TSI

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