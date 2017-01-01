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Bozüyüklü yaşlı kadının sorununa belediye el attı



(Fotoğraflı)



BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 'Bozüyük belediye çalışmalarından memnun mu?' başlığı altında gerçekleştirilen sokak röportajları sırasında sorununu dile getiren yaşlı teyzenin sorunu, röportajların yayınlanmasının ardından kısa sürede çözüldü.

Hatice Çetin isimli yaşlı teyze röportaj sırasında Yeni Mahalle Erdem Sokak'ta ikamet ettiğini ve evinin önündeki su patlağının ardından yapılan çalışmalar sonrasında açılan alanın asfaltlanmasını talep etmişti. Büyük ilgiyle takip edilen röportajların ardından Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da teyzenin sorununun giderilmesi için hemen ilgili birimlere talimat verdi. Bunun üzerine Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerini tespit ederek gerekli çalışmaları yaptı. Su patlağının ardından mıcır dökülerek üzeri kapatılan alan asfaltlanarak sorun çözülmüş oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu da, Hatice Çetin'i ziyaret edip sorunlarını dinleyerek, kendisiyle bir süre sohbet etti. Hatice teyze de evinin önünde asfalt çalışması yapan belediye çalışanları ve Belediye Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu'na memnuniyetini belirterek dua etti.

(İC-KÇ)



03.05.2017 18:25:40 TSI

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