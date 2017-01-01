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HRÜ'de geleneksel çocuk oyunları şenliği yapıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:25
HRÜ'de geleneksel çocuk oyunları şenliği yapıldı
HRÜ'de geleneksel çocuk oyunları şenliği yapıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi tarafından desteklenen, Harran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları" şenliği yapıldı.
Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen geleneksel çocuk oyunlarını uygulama ve yaşatma projesi etkinliğine, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Prof. Dr. Ali Sarıışık, Eyyübiye Belediyesi yetkilileri, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
"Hiçbir teknolojik araç, asla oyunun yerine geçmez"
Resim İş öğretmenliği öğrencileri tarafından hazırlanan nostaljik çocuk oyunları afiş sergisinin gezilmesi ile başlayan şenliğin açılışında konuşan Harran Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hülya Karataş, "Şanlıurfa Bilim Sanat Merkeziyle beraber düzenlediğimiz bu şenliğe desteklerinden dolayı Eyyübiye Belediyesine teşekkür ederim. Çocuk Üniversitemiz Türkiye'de en fazla öğrenciye sahip bir üniversitedir. Bugünkü etkinliğimizde, tablet bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik bakıcılarla büyüyen çocuklarımıza, çocuk oyunlarını öğretmeyi amaçladık. Yine farklı kuşakların oyunlara bakış açısını tartışarak hiçbir teknolojik aracın asla oyunun yerine geçemeyeceğini hatırlatmak istedik" dedi.
"Üniversite halk işbirliğine önem veriyoruz"
Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, "Harran Üniversitesi, üniversite-halk, üniversite-yerel yönetimler iş birliğine önem veren bir kurumdur. Şanlıurfa'da yapılan bilimsel sanatsal eğitsel programlara tüm ekiplerimizle katkı veriyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz ile iş birliğimiz devam ediyor. Geleceğimiz olan bu çocuklarımızı burada görmekten mutluluk duyuyuruz. Bu programı çok önemsiyoruz. Çocuk Üniversitesinin programlarına çocuklarımız için destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
"Ülkemizin her ferdi bizim için çok kıymetlidir"
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "Harran Üniversitesi 2013 yılından bu yana çocukların eğitimine dair iyi etkinlikler yapmaktadır. Çocuk Üniversitesinin bölgede kurulması, ülkemizdeki en fazla öğrencinin bulunduğu Şanlıurfa'da olması, takdir edilecek bir çalışmadır. Çocuklarımıza aşılayabileceğimiz her nitelik, ülkemizin geleceği açısından çok kıymetlidir. Bizim çocukluk dönemimizle şimdiki çocukların içerisinde bulunduğu şartlar bir değil. Çocukların böyle oyunları unutmamaları kendi ruh sağlıkları açısından çok önemlidir. Ülkemizin her ferdi bizim için çok kıymetlidir. Geleceğimize yatırım yapmamız, bugün çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından programda, Çanakkale konulu müzikal halk oyunları gösterisi, konser ve sunum etkinlikleri gerçekleştirildi. Daha sonra Osmanbey kampüsü şenlik alanında çocuk oyunları etkinliğine geçildi. Seksek, körebe, misket, topaç, ip atlama gibi günümüzde artık unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları oynandı.
(AK-SD-Y)

03.05.2017 18:34:35 TSI
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