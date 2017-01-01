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Manavgat'ta otomobil hırsızlığı



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ali Mazı'ya ait otomobil evinin garajından kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında bir otelde çalışan Ali Mazı 07 LHK 48 plakalı otomobilini Sarılar Mahallesindeki evinin grajına park etti. Bugün sabah saat 06.50 sıralarında eşinin 'arabayı bir arkadaşına mı verdin' şeklindeki sözlerinin ardından işe gitmek için otomobilinin bulunduğu garaja gelen Ali Mazı, otomobilini göremeyince şaşkına döndü.

Otomobilinin yedek anahtarı dahil anahtarlarının evde olduğunu belirten Ali Mazı, otomobilinin çalındığını anlayınca Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı Manavgat Merkez Jandarma Karakoluna gelerek müracaat etti. Jandarma Mazı'nın otomobilini bulmak için çalışma başlattı.

(AK-Y)



03.05.2017 18:36:25 TSI

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