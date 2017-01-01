YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehir'den çaldığı otobüsle Kırıkkale'ye gitti

Eskişehir'den çaldığı otobüsle Kırıkkale'ye gitti



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de otobüs çalarak kaçan şüpheli Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'de çaldığı kamyonu Küçük Sanayi Bölgesinde bırakarak, otobüs çalan şüpheli Y.K., Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli Y.K., yakalandıktan sonra verdiği ifadede, araç çalmanın kendisinde hastalık olduğunu söyledi. Şüpheli Y.K., ifadesinin kalanında ise şu ifadelerle kendisini savundu:

"Eskişehir ilinde gördüğüm bir kamyonu çalıştırıp 30 dakika gezdikten sonra Sanayi mahallesinde topraktan park alanında bulunan 8-9 adet otobüsü gördüm. Kamyonu park edip orada bulunan otobüsün kapısını açtım. Kontak anahtarı üzerinde olduğundan dolayı çalıştırarak Keskin ilçesine kadar geldim. Burada polis ekipleri durdurdu. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Hırsızlık yapmak istemedim ama bu bende hastalık. Otobüs almam sadece memleketime gitmek için bir sebepten dolayı oldu. Satmak parçalamak gibi bir niyetim yoktu."

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(AS-Y)



03.05.2017 18:36:59 TSI

NNNN

